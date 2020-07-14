Как глубокий мониторинг действий персонала повышает устойчивость бизнеса

Ежегодный список крупнейших компаний мира, публикуемый журналом Forbes, выявляет очевидную тенденцию: высокотехнологичные компании, работающие с пользовательскими данными, успешнее многих крупнейших банков и нефтяных компаний.

Говорят, что данные — новая нефть, и успех социальных сетей и поисковиков это подтверждает. Знают ли руководители, что внутри их компаний каждый день генерируются огромные массивы данных и есть специальные IТ-решения, которые могут эти данные обрабатывать?

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Обработка пользовательских данных — это уже не новое направление бизнеса, но многие игнорируют его силу, считая, что это нужно только сторонним компаниям, таким как "Кембридж Аналитика", для более персонифицированной рекламы.

Но как из сырой нефти можно сделать бензин, так и из сырого, необработанного массива данных можно добыть полезную информацию, которая может значительно повысить эффективность работы компании.

Перечислю типичные проблемы при управлении компанией:

➡️ недостаток информации для принятия важных управленческих решений;

➡️ переход лучших сотрудников к конкурентам;

➡️ злоупотребление сотрудниками рабочим временем, так называемая имитация бурной деятельности;

➡️ существование неочевидных слабых мест в бизнесе, то самое бутылочное горлышко;

➡️ утечка данных, как выявленная, так и оставшаяся незаметной.

Все это решается внедрением современных систем мониторинга персонала, которые базируются на искусственном интеллекте и работают с огромными массивами информации, позволяя повысить устойчивость и конкурентоспособность компаний, что особенно актуально во времена кризиса и перевода офисов в режим удаленной работы.

Как и почему это работает? Расчет довольно прост.

С помощью систем обработки данных вы получаете статистику по эффективности персонала и определяете 10% самых неэффективных сотрудников, которых потом заменяете. Эти 10%, в основном, высокооплачиваемые сотрудники, съедающие до 30% фонда оплаты труда. Вы просто перестаете инвестировать в никуда. Естественным образом повышается отдача на вложенный капитал. С другой стороны, вы видите и 10% самых эффективных сотрудников, которых нужно беречь и понимать, что делает их работу успешной, и создаете необходимые условия для развития оставшихся 80% персонала.

Есть и долгосрочная польза, которую можно оценивать в масштабах, выходящих за пределы одной компании. В Украине самая низкая производительность труда среди европейских стран. Повышая эффективность отдельных бизнесов, мы обеспечиваем экономический рост страны в целом.

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С чем связана низкая производительность? Скорее всего, это культурная особенность, наследие советских времен. "Если вы думаете, что вы нам платите, то думайте, что мы работаем", — очень сложно искоренить такое отношение к труду. И оно гораздо реже встречается в экономически развитых странах. Я не верю, что мы в целом менее способны, чем немцы или американцы, вероятно, дело в их протестантской этике: многие поколения трудились на совесть, так как были уверены, что за ними наблюдает сам Бог. Теперь это представление изменилось, и всевидящее око — это просто технология. Каждый клик, просмотр, лайк, поисковый запрос и обращение к веб-сайтам конвертируется в данные, благодаря которым крупные корпорации знают о человеке и его мотивах иногда больше, чем он сам.

Таковы теперь технологии продаж. Людям продают продукты, услуги, политические предпочтения. Причем информацию об этом никто не скрывает, все прописано в пользовательских соглашениях, но пользователей у Google или Facebook меньше не становится.

Для бизнеса ситуация выглядит иначе. Руководителям не нужно ничего продавать сотрудникам, им нужно знать, что соблюдается трудовой контракт: мы договорились, что на определенное время я покупаю ваши способности для выполнения нужных для меня задач, я оплачиваю это время по оговоренной ставке.

Бенджамин Франклин, портрет которого украшает популярный денежный знак, сказал: "Не наблюдать за работниками — значит оставлять им свой кошелек открытым". Давайте поразмышляем, можно ли доверять сотрудникам?

В малых группах степень доверия высокая, люди довольно близко знают друг друга и способны предсказать действия коллег. Хотя и в небольших коллективах может появиться Павлик Морозов. Но в больших компаниях доверию просто не на чем основываться. Хорошо известен пример, когда конфликт ценностей компании-работодателя и личностных жизненных ценностей Эдварда Сноудена дошел до такого состояния, когда он уже не мог молчать и перешел к тем действиям, которые считал единственно возможными, и никто из его коллег не смог это предотвратить.

В больших компаниях руководитель физически не в состоянии поддерживать тесные отношения со всеми сотрудниками, более того, он даже не всех знает в лицо. Обратимся к статистике, которая говорит, что доверять сотрудникам нельзя, ведь более чем к 60% всех инцидентов с утечкой информации причастны инсайдеры, то есть люди внутри компании.

Недавняя масштабная утечка личных данных жителей Украины, которую поначалу связывали с приложением "Дія", в результате оказалась связана с конкретными сотрудниками банков, страховых компаний, популярных почтовых и логистических сервисов (https://thedigital.gov.ua/news/rozsliduvano-vitok-i-rozpovsyudzhennya-danikh-ukraintsiv). Даже самый благонадежный сотрудник при смене работы превращается в источник утечки информации, когда начинает собирать портфолио или копирует базу данных поставщиков или клиентов.

Хочу напомнить, что именно руководитель несет ответственность за сохранность всех данных, в том числе и персональных, которые находятся и обрабатываются внутри компании. И произошедшая утечка — это критическая ситуация, требующая реакции ряда департаментов компании, привлеченных к защите персональных данных (IT-департамент, служба безопасности, юристы, комплаенс и т.п). Необходимо уведомить все физлица, персональные данные которых были разглашены, всех партнеров по бизнесу и контрагентов, после этого провести расследование, установить ответственных, принять неотложные меры для возобновления скомпрометированных бизнес-процессов.

Мониторинг действий персонала — это не праздное наблюдение с непонятными целями, а глубокий анализ данных с целью предотвращения инцидентов и решения конкретных проблем бизнеса. Повышение устойчивости бизнеса — это общее благо и общий интерес как каждого сотрудника, так и руководства, ведь если критическая утечка данных разрушит бизнес, проиграют все.

Возможно, в беспечное время безусловное доверие — это прекрасно, но в кризис такая роскошь может пустить бизнес под откос.

Наша платформа для мониторинга персонала и управления данными Mirobase предоставляет компаниям большую гибкость для организации безопасности, оптимизации бизнеса, внедрения инноваций и оценки изменений. Теперь они могут видеть в большем масштабе свою деятельность и под совершенно новым углом.

Мы сделали это путем сбора онлайновых и офлайновых данных с помощью ряда источников по определенным алгоритмам. Вы сможете увидеть всю эту информацию в виде информативных графических отчетов. Совокупность данных позволит вам выделить нужную информацию, основываясь на которой вы сможете принимать обоснованные решения и добиваться лучшей управленческой эффективности.

Ведь одно дело обладать массивами данных, а другое — ими управлять.