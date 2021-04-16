Как можно развивать женское предпринимательство в Украине: пример UKRSIBBANK

Гендерное равенство в бизнесе, равные возможности и потенциал мужчин и женщин часто вызывают дискуссии. В Украине на этот счет есть три вида мнений: кто-то считает, что у нас этой проблемы нет вообще. Кто-то признает неравенство, но считает это абсолютно закономерным и правильным — женщина должна заниматься семьей и не лезть в бизнес.

Но есть и те, кто изучает статистические данные, видит наличие проблемы, понимает причинно-следственные связи и создает возможности для развития и поддержки женщин в нашей стране. В этой колонке на примере UKRSIBBANK я расскажу, что могут сделать украинские компании для восстановления гендерного равенства в бизнесе.

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Почему в Украине так мало женщин-предпринимателей?

Международные исследования подтверждают, что профессиональные навыки женщин и их умения как предпринимателей способствуют активному развитию экономики. Гендерный баланс в бизнесе помогает лучше понимать потребности рынка, а в крупных организациях способствует качественному процессу принятия решений.

Психологи же отмечают, что деловые женщины обладают неоспоримыми преимуществами. Им свойственно вкладывать свой доход в семью и бизнес, а не тратить на необоснованные покупки. Они мультизадачны, более взвешенно подходят к принятию решений и оценке ситуации. Также женщины чрезвычайно коммуникабельны, что полезно для налаживания деловых связей.

В МВФ заключают, что увеличение доли активных женщин в экономике стран до уровня мужчин повысит ВВП разных стран от 5 до 27%. Международная организация труда показывает, что 50% женского потенциала остается незадействованным в мировой экономике.

Еще в 2019 году UKRSIBBANK выяснил, что в Украине среди зарегистрированных предпринимателей и руководителей компаний среднего и малого бизнеса только 26% женщин. Проанализировав базу наших клиентов, мы увидели абсолютно аналогичную картину. Сейчас под женским руководством в стране находится уже 30-31% среднего и малого бизнеса, но все равно этот показатель мал.

В то же время 69% опрошенных женщин указывают, что они хотели бы заниматься собственным делом или расширить его. Мы решили выяснить, почему они на это не решаются. Все почему-то считают, что основная причина — это отсутствие капитала. Оказалось же, что этот фактор только на третьем месте, а первые две — это недостаток специфических знаний и экспертизы, а также неуверенность в собственных силах и страх рисковать.

Каким образом мы помогаем предпринимательницам

Тогда в банке приняли решение разработать особую программу поддержки "Женщины в бизнесе". Она предусматривает целый ряд инициатив по содействию развития женского предпринимательства в Украине. Эти инициативы как раз базируются на тех трех основных причинах, которые мешают женщинам в развитии и старте их бизнеса.

Для начала мы создали экспертную группу амбассадоров программы — это сотрудницы банка, руководительницы бизнес-направлений, которые смогут дать высокопрофессиональную консультацию по всем вопросам сопровождения бизнеса и банковского обслуживания.

По результатам исследований среди женщин-предпринимательниц, мы получили информацию о том, какие темы наиболее интересны и важны для развития и расширения их бизнеса. По ключевым темам мы проводим специальные серии семинаров – уже рассматривали вопросы инноваций в бизнесе, цифровую трансформацию и инструменты диджитал-маркетинга для развития бизнеса.

На основе семинаров 2020 года мы создали бесплатный электронный курс, состоящий из наиболее важных тем для развития компании СМБ:

• Создание эффективной команды;

• Инновации и тенденции в управлении бизнесом;

• Масштабирование бизнеса в современных условиях;

• Интернет-маркетинг и диджитал продвижение;

• Баланс между развитием бизнеса и личной жизнью.

На наших семинарах и ворк-шопах девушки-участницы могут познакомится ближе с единомышленницами в неформальной обстановке, поделиться опытом, спросить совета, найти партнеров, вдохновляться проектами других бизнесвумен. Наша задача — создать возможности для женщин в бизнесе общаться и находить новые контакты, потому что коммуникация и связи — очень важны в построении и ведении бизнеса в наши дни.

Как финансовый партнер мы заинтересованы в развитии бизнеса наших клиентов, ведь успех банка напрямую зависит от успешности его клиентов. В этом направлении у нас есть две ключевые инициативы — по результатам опроса в фокус-группах маркетологи банка создают специальное предложение для женщин в бизнесе, который будет покрывать не только потребности для ведения бизнеса, но и предоставит дополнительные возможности самой руководительнице для помощи в ведении личных финансов, в предоставлении интересующих консультаций, акционных предложений, поможет освободить часть рабочего времени для её семьи, хобби или просто отдыха.

Мы понимаем, что не всегда предприниматель, особенно начинающий, имеет возможность взять кредит на развитие бизнеса. Здесь на помощь приходит множество грантовых программ. С целью открытия и развития малого и среднего бизнеса в Украине UKRSIBBANK выпускает электронные каталоги грантов для различных сфер деятельности. В каталогах мы собрали информацию о возможности инвестирования в свой бизнес за счет открытых международных грантовых программ сферы. Там собрано более 50 предложений с описанием специфики, условий предоставления, требований к соискателям и другой необходимой информацией. Около половины программ — это предложения исключительно для женщин.

В 2021 году программа "Женщины в бизнесе" будет расширяться. Мы планируем проведение очередной серии консультационных семинаров, и уже сейчас собираем информацию о востребованности тем среди предпринимательниц. Также разрабатываем специальное предложение по банковскому обслуживанию для предпринимательниц.

Помимо этого, банк планирует съемку серии информационных видео с экспертами из разных сфер бизнеса, где они ответят на актуальные вопросы по юридическим аспектам ведения бизнеса, расскажут о нововведениях в налогообложении и законодательстве. Также в планах создать виртуальные площадки для женщин-предпринимательниц и руководительниц бизнеса для обмена опытом, поиска партнеров и построения бизнес связей. Так что в развитии экономики Украины UKRSIBBANK делает ставку на женщин!