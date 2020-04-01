Как простой SWOT-анализ поможет вашему бизнесу в кризис

Хотелось бы начать с того, что мне не нравится утверждение, что сейчас время возможностей. Наша страна и весь мир переживают очень сложное время, и это не похоже на возможности в нашем обычном понимании. Сейчас есть возможность трансформировать компанию, улучшиться и в послекризисное время выйти с совершенно другим продуктом, услугой, командой и так далее. Но сначала необходимо посмотреть на свой бизнес со стороны совсем другими глазами.

Что для этого нужно?

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Вернуться к основам. Поднимите ваш стратегический документ, посмотрите, что вы планировали, а если у вас его нет — то сейчас самое время заняться составлением.

В каждой стратегии есть SWOT-анализ, и его необходимо обновить. Казалось бы, SWOT — это настолько базовая вещь, что в современном мире и писать о нем уже неприлично. Но все же вернитесь к тем пунктам, которые будут меняться в зависимости от ситуации, и пропишите их заново. SWOT-анализ — самая простейшая вещь, которая есть. Но если сделать ее правильно, вы для себя на одном ватмане распишите потенциальные возможности в этот период. И таким образом очертите "поле боя", на котором будете работать.

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Чтобы сделать SWOT-анализ, нужно:

✅ Четко понять, на что вы можете влиять, а на что — нет. Это основа анализа. Принято для анализа влияния внешней среды на бизнес пользоваться схемой, которая обозначается аббревиатурой PESTED. Вы должны расписать политические, экономические, социальные, технологические, физические, демографические тренды, а также провести конкурентный анализ и анализ позиции вашей услуги или вашего продукта на рынке.

✅ После анализа макротрендов, статуса конкурентов и вашей целевой аудитории вы уже будете в состоянии предпринять первые антикризисные действия.

✅ И теперь оцените себя — поймите, какие у вашего бизнеса сильные стороны, а какие слабые.

На основании SWOT-анализа уже можно довольно грубо, но увидеть, имеет ли ваш бизнес в своем нынешнем виде перспективы на рынке. Так как для многих компаний в основу ложится выживание и сокращение издержек — то желательно понять, можете ли вы на этом рынке еще и заработать.

Если нет — необходимо принять более комплексное бизнес-решение и вносить глобальные изменения в компанию. Это совсем другая история.

А если ответ "да" — вы можете дальше тактически что-то реализовывать после анализа потребности своих клиентов. Как известно, повторная покупка всегда дешевле, чем первая — посмотрите, кого из ваших нынешних или бывших клиентов кризис цепляет меньше всего и подумайте, какое специальное предложение вы можете сформировать для апсейла. Например, 50% скидки на второй месяц при условии полной оплаты сейчас. Необходимо понять, как вы можете сейчас либо допродать, либо помочь продать для того, чтобы у вас оставался кэш флоу.

Пересмотреть продукт — возможно, сделать субпродукты, добавить небольшие услуги, более дешевые, которые могут быть помощью для ваших клиентов здесь и сейчас.

Если в прошлом ваш бизнес не был в онлайне или был лишь частично — сейчас самое время это исправить. В итоге все равно придется этим заниматься, а сейчас самый выгодный момент. Безусловно, онлайн и электронная коммерция не смогут заменить или восполнить весь потерянный офлайн-трафик. Особенно если учесть, что у многих людей сократились доходы. Потребители вполне могут выйти из этого кризиса не только более склонными к покупкам в интернете, но и с большей вероятностью остаться там.

Важно взять под контроль вещи, которые легко изменить, такие как реклама в социальных сетях, поисковой системе и другие виды цифрового продвижения, которые можно тщательно отслеживать и корректировать по мере необходимости. Позаботьтесь о том, чтобы реклама в социальных сетях и поисковая реклама, а также контент и информация на сайте были быстро обновлены и даже, возможно, расширены новыми предложениями.

Не старайтесь охватить сразу все. Сейчас важно действовать быстро и стараться максимально удовлетворить потребности клиента, и не факт, что клиент готов ждать, пока вы утвердите новый модный логотип или еще захотите "поиграть с формой круга" в кнопке. Действуйте быстро, а нюансы оставьте на потом.