Как успешно адаптировать бизнес к кризисному времени: советы предпринимателям

Человеку свойственно ко всему привыкать — известный факт. Многие из нас уже привыкли жить и работать в условиях карантина. Многие бизнесы также адаптировались к развитию в кризисном времени. Нельзя сказать, что это было безболезненно, но знаю не один пример, где этот процесс прошёл весьма успешно. Безусловно, ближайшее будущее покажет — насколько правильной была выбранная стратегия.

Но и "складывать руки" на этом не стоит — можно оказаться неготовым к очередному этапу кризисной лихорадки. Ведь согласно последним прогнозам МВФ, в 2020 году мировая экономика упадет на 4,9%, а падение ВВП в Украине ожидается на уровне 8,2%, что есть очень негативным показателем. Поэтому, когда как не сейчас, в новом бизнес-сезоне, — самое время озаботиться разработкой новых стратегий, начать быстро и точно действовать.

Итак, как адаптироваться к кризисному времени? Несколько работающих рекомендаций для предпринимателей и собственников бизнеса.

Пересматриваем/меняем стратегию.

Здесь стоило бы сказать: выдохните и снова глубоко вдыхайте. Техника действующая! Но не на долго. Поэтому начнем с осознания того, что ваш бизнес уже в кризисе и его нужно срочно адаптировать к жизни в некомфортных для вас условиях. Меняем стратегию, если вы все еще этого не сделали с начала карантина. Если успели — очень хорошо! Но это, как вы понимаете, ненадолго. Посмотрите еще раз прогноз МВФ и подумайте о том, а где же будет ваш бизнес в 2021 году? По какому плану вы будете действовать? Какая стратегия разработана? Включает ли она эти "неприятные" цифры падения мировой и украинской экономик?

Поэтому готовим новые стратегии, переключаемся по необходимости на новые ниши, откладываем планы по выходу на международные рынки, а вместо этого концентрируемся на развитии на отечественном рынке и осваиваем новые ниши.

Адаптируем бизнес-модель под новые реалии работы на рынке.

Очень важно понять, как ведет себя рынок, на котором вы присутствуете, в экономический кризис. Для этого можно поднять историю того, как он вел себя в предыдущие кризисы.

Повышаем эффективность работы.

Если вам знакома ситуация, когда в компании в определенный момент начинается хаос и вы уже слабо понимаете, кто за что отвечает, тогда вам срочно нужно заняться диагностикой состояния бизнеса и оптимизацией бизнес-процессов. Это основа для эффективной работы, развития, повышения и поддержания устойчивости и конкурентоспособности компании. Здесь я всегда рекомендую привлекать внешних специалистов, которые будут заинтересованы в объективном и качественном результате, а не "замыливании" погрешностей в работе. Да и те знания, которые имеют консультанты с большой практикой, вряд ли будет иметь ваш финансист.

Любопытный и весьма здравый факт в том, что согласно исследованию PwC среди 2084 компаний, вышедших из кризиса в 43 странах, 74% компаний в переломные моменты прибегают к помощи внешних специалистов, т.к. отсутствие экспертных знаний грозит непониманием признаков "падения", упущенным временем для оценки рисков и поиска новых возможностей. Поэтому привлечение профессионалов для минимизации потерь и адаптации к изменениям становится оптимальным решением.

Усиливаем коммуникацию с партнерами/клиентами.

По возможности (и невозможности тоже) ведите переговоры с вашими партнерами относительно переноса сроков платежей. Просите отсрочки у банков. Пересматривайте ваши отношения в выгодную вам сторону, чтобы не допустить банкротства вашего же бизнеса. При этом научитесь эффективно и не проблемно коммуницировать — это важная черта руководителя/собственника бизнеса.

Опять же, направьте ваши усилия на коммуникацию с клиентами. Они — будущее вашего бизнеса, поэтому постарайтесь их не просто удержать, но и увеличить их количество. Не скупитесь на проведение различных акций или же вручение подарков (хотя бы маленьких), которые помогут сохранить лояльность потребителей ваших услуг/продукции.

Налаживаем коммуникации в команде.

Карантин научил нас работать удаленно. И чего скрывать: многим это понравилось и много кто вряд ли согласиться снова возвращаться в офис. Поэтому мы, как руководители, должны наладить эффективную коммуникацию и работу на удаленке. Если вы действительно увидели, что ваши сотрудники справляются с работой, не доезжая в офис, не стоит их туда снова возвращать. Опять — сэкономите на аренде.

Но при этом постоянно общайтесь с командой, благо, в эру развития технологий с этим нет проблем. Контролируйте эмоциональное состояние всех, кто находится рядом, поддерживайте их в критические моменты. Но если кого-то считаете балластом и не видите результатов работы — расставайтесь без сомнения. Одни люди делают бизнес, а другие его убивают.

Заботимся о репутации.

Не забывайте про важность вашей репутации или репутации вашего бренда. Кризис — самое удачное время, чтобы утратить все те наработки, которые вы делали многие годы. Не "спустите в трубу" все в один момент. Коммуницируйте со СМИ, генерируйте идеи для поводов, которые подсветят ваш бизнес с положительной стороны.

И напоследок немного обнадеживающих цифр. Согласно исследованию PwC, у 69% управленцев уже была практика работы в условиях кризиса, 53% респондентов утверждают, что предыдущий опыт позволил получить необходимые навыки для действий сегодня. 53% компаний утверждают, что уже стали значительно сильнее, а 43% после выхода из предыдущих кризисов заняли более выгодные позиции на рынке, чем до этого. Поэтому не стоит опускать руки — все у нас получится!