Китай печатает деньги, но может ли он это себе позволить?

Китай, как и страны Запада и, в частности, США, решил бороться с экономическими проблемами с помощью включения "печатного станка" денег. Но возникает вопрос, а может ли Китай позволить себе это? Ведь безнаказанно печатать ничем необеспеченные деньги могут далеко не все.

К примеру, всем будет абсолютно очевидно, что если Национальный Банк Украины вдруг начнет печатать ничем необеспеченные деньги, это однозначно приведет к падению курса гривни и росту инфляции.

Однако США с 2008 года напечатали очень много денег. Если в 2008 году баланс ФРС составлял всего $800 млрд и ставка ФРС составляла около 4%, то сейчас баланс ФРС вырос до $4 трлн и ставка ФРС составляет 1,75%. Но на долларе это послабление монетарной политики сказалось не сильно.

США, а точнее доллар, являясь мировой резервной валютой, может себе позволить это, поскольку доллар является вершиной всей финансовой системы мира. Да, ФРС напечатал много долларов, но они были "стерилизованы" за счет увеличения резервов в других странах. Например, в странах Азии оценочная величина золотовалютных резервов составляет $5 трлн, из которых $3 трлн находятся у того же Китая. Из этой огромной массы денег большую часть занимает доллар США и долларовые активы.

Доллар США является не просто резервной валютой в головах людей. Его статус и сила подкреплена нормативно. Доллар — это базовая валюта на основании Бреттон-Вудских соглашений. На основании этого доллар — это мировые деньги и основное средство международных расчетов, это эталон для всех остальных валют.

Поэтому во всех странах мира все люди оценивают свои валюты именно к доллару. И поэтому основные валютные резервы, как государств, так и частного сектора формируются в долларах.

Плюс к этому в мире существует система по оценке кредитного рейтинга стран, где ведущие мировые рейтинговые агентства, такие как Fitch, Standard & Poor's, Moody's оценивают страны с позиции кредитного риска. В зависимости от их оценки банковская система мира по-разному оценивает активы и валюты разных стран. США и, соответственно, доллар имеют наивысший рейтинг ААА или АА+, у Китая рейтинг ниже, на уровне А1. То есть для банков, юань и китайские активы являются менее надежными.

Именно поэтому, когда говорят о том, что деньги уходят из риска, они приходят в основном в доллар США. Выход из доллара из-за роста риска почти невозможен, поскольку выше него на этой планете ничего нет, а на Марс или на Луну поставки денег еще не налажены. То есть из доллара некуда выходить. Есть, конечно, еще Германия, Австралия и ряд других стран с рейтингом выше, чем у США, но они меньше Америки, а потому их валюты не являются базовыми для Бреттон-Вудской системы.

Китай и его валюта юань не могут похвастаться силой доллара, даже несмотря на огромные размеры своей экономки. При росте риска из юаня есть куда уходить, например в тот же доллар США. Но главное в этой формуле то, что напечатанные юани в огромном количестве некому будет "стерилизовать".

Ведь США и ЕС не копят золотовалютные резервы в юанях, как Китай копит свои ЗВР в долларах и евро. Конечно, есть много стран и частных лиц (банков, компаний, людей), которые все же имеют юань в своих резервах, но их масштабы невелики, их норма резервирования не сможет покрыть масштабные вливания ликвидности со стороны Народного Банка Китая.

Это все может означать, что Китай не может так же, как США, безнаказанно печатать деньги. Китай — это все же не США и юань это не доллар. Поэтому от китайского печатного станка, скорее всего, будут негативные последствия. Из-за смягчения монетарной политики в Китае, юань будет подвержен девальвации, и инфляция в Китае будет расти.

Причем стоит отметить, что инфляция в Китае уже начала рост. По итогам января инфляция в Китае составила 5,4% в годовом исчислении, а это уже больше, чем инфляция в Украине, которая замедлилась в январе до 3,2%.

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Китай, учитывая размер его экономики, может и, видимо, запустит инфляционный маховик в мировой экономике. Ведь есть и другая сторона. У Китая есть огромные золотовалютные резервы в размере $3 трлн и, скорее всего, Китай с одной стороны, печатая юани внутри страны, будет вынужден сдерживать падение курса юаня за счет продажи своих валютных резервов.

А это чревато тем, что Китай "зальет" деньгами не только себя, но и весь мир. Это может ударить и по доллару США, ведь если Китай будет продавать свои долларовые накопления триллионами, то их уже некому будет "стерилизовать". Мир вместо рецессии получит инфляцию с падением стоимости денег.