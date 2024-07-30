Підтримка та менторство: важливість наставництва для жінок у бізнесі та методи його забезпечення

Ірина Титарчук, виконавча директорка ГО «Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі», ділиться, як допомогти жінкам у бізнесах підсилити свої лідерські навички й розвивати власні справи.

У сучасному світі бізнес-середовище швидко змінюється. Водночас до змін стимулюють саме жінки, які започатковують власні бізнеси або здобувають керівні посади. І попри те, що для досягнення гендерної рівності знадобляться ще 134 роки, вплив жіночого підприємництва на економіку держав уже відчутний. Україна не виняток. В аналітичному дослідженні «Портрет українських жінок-підприємиць» прогнозують, що цей вплив тільки зростатиме.

Проте, щоб ці показники змінилися у кращий бік, жінкам потрібна допомога. Зокрема фінансова — через гранти й інвестиції — та навчальна. Одні з дієвих методів, які можуть стати підприємицям у пригоді, — наставництво та менторство. Це не лише способи допомогти жінкам знайти свій шлях у бізнесі, але й інструмент для розвитку навичок та впевненості, необхідних для досягнення успіху. Крім того, вони допомагають жінкам долати перешкоди у вигляді гендерних стереотипів і відсутності підтримки колег.

Нижче обговоримо формати підтримки жінок та яка від них користь.

Формальні менторські програми

Формальні менторські програми є ефективним інструментом для підтримки жінок у бізнесі. Вони передбачають впровадження корпоративних програм наставництва, які встановлюють чіткі цілі та структуру взаємодії між наставниками й підопічними. Наставники допомагають визначити кар'єрні цілі, розробити план їхнього досягнення та дають поради щодо розвитку необхідних навичок.

Також такий формат взаємодії передбачає регулярні зустрічі. Завдяки цьому підопічні отримують можливість обговорювати свої успіхи та труднощі, а наставник надає зворотний зв'язок.

Потужні корпоративні менторські програми створюють, наприклад, у Mastercard. Для них менторство — спосіб підтримати тих співробітників та співробітниць, які мають схожі інтереси й амбіції. Компанія регулярно проводить різні менторські заходи, що вплинуло на кращу адаптацію новеньких у команді та допомогло швидше інтегрувати їх у культуру компанії.

І це тільки частина з переваг менторства, адже воно ще й впливає на відчуття комфорту співробітників та співробітниць. Люди, які долучаються до менторських програм, відчувають свою важливість для компанії більше, ніж ті, що не мають менторів. Те ж саме стосується бажання звільнитися та задоволення рівнем заробітної плати.

Корисні менторські заходи:

Мережеві заходи

Організація конференцій, семінарів і спеціальних зустрічей для жінок-підприємниць створює платформи для обміну досвідом та ідеями. Ці заходи дозволяють отримувати нові контакти, можливості для формування партнерств та обговорення тенденцій у розвитку жіночого підприємництва. Це платформи, на яких жінки можуть відчувати себе причетними до професійних спільнот, ділитися ідеями й обмінюватися ресурсами для професійного зростання.

Корисні заходи:

Платформи онлайн-менторства

Використання спеціалізованих онлайн-платформ дозволяє ефективно шукати наставників, які можуть допомогти в розвитку кар'єри. На таких платформах наставники можуть проводити вебінари й онлайн-сесії, до яких жінки отримують доступ незалежно від свого географічного розташування. Онлайн-сесії можуть бути як груповими, так і індивідуальними, що надає підприємицям можливість отримувати підтримку тоді, коли їм це буде необхідно, у форматі, який забезпечуватиме їхні потреби. Групові онлайн-сесії також можуть бути корисними для тих, хто прагне перебувати в середовищі, де жінки підтримують одна одну та дають додатковий стимул для розвитку бізнесів.

«Ментор — це той або та, хто допомагає людині побачити надію всередині неї самої», — сказала свого часу Опра Вінфрі.

Підтримка через професійні спільноти

Активна участь у професійних асоціаціях та спільнотах жінок у бізнесі — це один з основних кроків для розвитку кар’єри підприємиць. Такі зустрічі дозволяють формувати важливі зв'язки й дізнаватися найновішу інформацію стосовно розвитку бізнесів в Україні та за кордоном.

Також такі асоціації часто організовують тренінги, семінари й майстеркласи, які допомагають жінкам покращити свої навички ведення бізнесу. Вони можуть надавати доступ до фінансової підтримки, грантів та інших ресурсів, які сприяють зростанню й розвитку власних справ підприємиць.

Корисні спільноти та грантові програми:

Навчальні програми та тренінги

Навчальні програми та тренінги допомагають жінкам покращити свої лідерські й управлінські здібності. Під час навчань підприємиці дізнаються про свої сильні та слабкі сторони, розуміють, у який бік їм розвиватися, аби покращувати свій професійний розвиток.

Крім того, навчальні програми прямо впливають на розвиток кар'єри. Такі навчання можуть містити лекції з фінансової грамотності, стратегічного планування, маркетингу, які підвищують компетенцію жінок та відкривають нові можливості для професійного зростання.

Жінки під час опитувань для дослідження «Портрет українських жінок-підприємиць» вказали формат подібних заходів як один із пріоритетних для розвитку власного бізнесу. 60% респонденток зазначили, що відвідують різні бізнес-заходи — тренінги, воркшопи, вебінари, лекції, форуми та потребують нових знань і контактів.

Корисні навчання:

Індивідуальний підхід

Індивідуальний підхід до підтримки та наставництва є надзвичайно ефективним для жінок у бізнесі, оскільки він враховує унікальні потреби кожної учасниці. Індивідуальне консультування й коучинг надають можливість отримати персоналізовану підтримку та поради від менторів, а створення індивідуальних планів розвитку допомагає чітко визначити цілі, кроки для їхнього досягнення та необхідні для цього ресурси.

Переваги наставництва для жінок-підприємиць:

підвищення впевненості у власних силах та здібностях;

стимул для кар’єрного зростання;

нетворкінг, створення умов для отримання нових зв’язків та партнерств;

підтримка в подоланні різних упереджень, дискримінації в бізнес-середовищі;

отримання навичок для балансування особистого життя та роботи.

Однак для ефективного навчання та досягнення бажаних результатів важливо підібрати правильний формат підтримки. Наставництво буде корисним тим, хто потребує допомоги, настанов і рекомендацій для професійного зростання. Наставник ділиться своїми знаннями та досвідом, чим допомагає рухатися кар’єрними сходами. Якщо жінка потребує ще й особистісного розвитку — тоді варто звернути увагу на менторство. Така взаємодія передбачає, що ментор ділиться власним досвідом, що викликає довіру та відчуття підтримки.

Також є коучинг, який більш корисний для досягнення конкретних цілей або результатів. Він допомагає визначити проблемні зони, знайти шляхи їхнього розвʼязання й розвинути корисні навички для ведення бізнесу. Якщо є бажання просуватися кар’єрою та створювати нові можливості для саморозвитку, можна переглянути формат спонсорства. Передбачається, що спонсор має базу контактів і може допомогти просунути ідею жінки-підприємиці, надати їй потрібні ресурси або зв’язки для досягнення бажаного.

Підтримка та наставництво є ключовими для успіху жінок у бізнесі. Вони допомагають підприємицям відчути впевненість у своїх лідерських якостях, переглянути стратегії розвитку власних справ та просто отримати відчуття, що вони не одні. У підтримці сила, і жіноче підприємництво є доказом цього.