Поддержка и менторство: важность наставничества для женщин в бизнесе и методы его обеспечения

Ирина Титарчук, исполнительный директор ОО «Украинский центр содействия инвестициям и торговле», делится, как помочь женщинам в бизнесах усилить свои лидерские навыки и развивать собственные дела.

В современном мире бизнес-среда быстро меняется. В то же время, к изменениям стимулируют именно женщины, которые начинают собственные бизнесы или занимают руководящие должности. И, несмотря на то, что для достижения гендерного равенства понадобятся еще 134 года, влияние женского предпринимательства на экономику государств уже ощутимо. Украина не исключение. В аналитическом исследовании « Портрет украинских женщин-предпринимателей » прогнозируют, что это влияние будет только расти.

Однако, чтобы эти показатели изменились в лучшую сторону, женщинам нужна помощь . В частности, финансовая — через гранты и инвестиции — и учебная. Одни из действенных методов, которые могут пригодиться предпринимателям, — наставничество и менторство . Это не только способы помочь женщинам найти свой путь в бизнесе, но и инструмент для развития навыков и уверенности, необходимых для достижения успеха. Кроме того, они помогают женщинам преодолевать препятствия посредством гендерных стереотипов и отсутствия поддержки коллег.

Ниже обсудим форматы поддержки женщин и какая от них польза.

Формальные менторские программы

Формальные менторские программы являются эффективным инструментом поддержки женщин в бизнесе. Они предполагают внедрение корпоративных программ наставничества, устанавливающих четкие цели и структуру взаимодействия между наставниками и подопечными. Наставники помогают определить карьерные цели, разработать план их достижения и дают советы по развитию необходимых навыков.

Также такой формат взаимодействия предполагает регулярные встречи . Благодаря этому подопечные получают возможность обсуждать свои успехи и затруднения, а наставник предоставляет обратную связь.

Мощные корпоративные менторские программы создаются, например, в Mastercard. Для них менторство способ поддержать тех сотрудников и сотрудниц, которые имеют схожие интересы и амбиции. Компания регулярно проводит различные менторские мероприятия, что повлияло на лучшую адаптацию новеньких в команде и помогло быстрее интегрировать их в культуру компании.

И это только часть преимуществ менторства, ведь оно еще и влияет на ощущение комфорта сотрудников и сотрудниц. Люди, которые присоединяются к менторским программам, чувствуют свою важность для компании больше, чем не имеющие менторов. То же касается желания уволиться и удовлетворения уровнем заработной платы.

Полезные менторские мероприятия:

Сетевые мероприятия

Организация конференций, семинаров и специальных встреч для женщин-предпринимателей создает платформы для обмена опытом и идеями. Эти меры позволяют получать новые контакты, возможности для формирования партнерств и обсуждения тенденций развития женского предпринимательства. Это платформы, на которых женщины могут чувствовать себя причастными к профессиональным сообществам, делиться идеями и обмениваться ресурсами для профессионального роста.

Полезные мероприятия:

Платформы онлайн-менторства

Использование специализированных онлайн-платформ позволяет эффективно искать наставников, которые могут помочь в развитии карьеры. На таких платформах наставники могут проводить вебинары и онлайн-сессии , к которым женщины получают доступ независимо от своего географического положения. Онлайн-сессии могут быть как групповыми, так и индивидуальными, что дает предпринимателям возможность получать поддержку тогда, когда им это будет необходимо, в формате, который будет обеспечивать их потребности. Групповые онлайн-сессии также могут быть полезны для тех, кто стремится находиться в среде, где женщины поддерживают друг друга и дают дополнительный стимул для развития бизнеса.

"Ментор — это тот или тот, кто помогает человеку увидеть надежду внутри него самого", — сказала в свое время Опра Уинфри.

Поддержка через профессиональные сообщества

Активное участие в профессиональных ассоциациях и сообществах женщин в бизнесе является одним из основных шагов для развития карьеры предпринимателей. Такие встречи позволяют формировать важные связи и узнавать новейшую информацию о развитии бизнеса в Украине и за рубежом.

Также такие ассоциации часто организуют тренинги, семинары и мастер-классы, которые помогают женщинам улучшить свои навыки ведения бизнеса. Они могут предоставлять доступ к финансовой поддержке, грантам и другим ресурсам , способствующим росту и развитию собственных дел предпринимателей.

Полезные сообщества и грантовые программы:

Учебные программы и тренинги

Учебные программы и тренинги помогают женщинам улучшить свои лидерские и управленческие способности. Во время учений предприниматели узнают свои сильные и слабые стороны, понимают, в какую сторону им развиваться, чтобы улучшать свое профессиональное развитие.

Кроме того, обучающие программы напрямую влияют на развитие карьеры. Такие учения могут содержать лекции по финансовой грамотности, стратегическому планированию, маркетингу , которые повышают компетенцию женщин и открывают новые возможности для профессионального роста.

Женщины во время опросов для исследования «Портрет украинских женщин-предпринимателей » указали формат подобных мероприятий как одно из приоритетных для развития собственного бизнеса. 60% респонденток отметили, что посещают различные бизнес-мероприятия — тренинги, воркшопы, вебинары, лекции, форумы и нуждаются в новых знаниях и контактах.

Полезные учения:

Индивидуальный подход

Индивидуальный подход к поддержке и наставничеству чрезвычайно эффективен для женщин в бизнесе, поскольку он учитывает уникальные потребности каждой участницы. Индивидуальное консультирование и коучинг дают возможность получить персонализированную поддержку и советы от менторов , а создание индивидуальных планов развития помогает четко определить цели, шаги по их достижению и необходимые для этого ресурсы.

Преимущества наставничества для женщин-предпринимателей:

повышение уверенности в собственных силах и способностях;

стимул для карьерного роста;

нетворкинг; создание условий для получения новых связей и партнерств;

поддержка в преодолении различных предубеждений, дискриминации в бизнес-среде;

получение навыков для балансировки личной жизни и работы.

Однако для эффективной учебы и достижения желаемых результатов важно подобрать правильный формат поддержки. Наставничество будет полезно тем, кто нуждается в помощи, наставлениях и рекомендациях для профессионального роста. Наставник делится своими знаниями и опытом, чем помогает двигаться по карьерной лестнице. Если женщина нуждается еще в личностном развитии — тогда стоит обратить внимание на менторство. Такое взаимодействие предполагает, что ментор делится собственным опытом, вызывающим доверие и чувство поддержки.

Также есть коучинг, более полезный для достижения конкретных целей или результатов. Он помогает определить проблемные зоны, найти пути их решения и развить полезные навыки для ведения бизнеса. Если есть желание продвигаться по карьере и создавать новые возможности для саморазвития, можно просмотреть формат спонсорства. Предполагается, что спонсор имеет базу контактов и может помочь продвинуть идею женщины-предпринимателя , предоставить ей нужные ресурсы или связи для достижения желаемого.

Поддержка и наставничество являются ключевыми для успеха женщин в бизнесе. Они помогают предпринимателям почувствовать уверенность в своих лидерских качествах, пересмотреть стратегии развития собственных дел и получить ощущение, что они не одни. В поддержке сила и женское предпринимательство являются доказательством этого.