Рынок взысканий требует глубокой экспертизы и решительных действий

Публикации, в которых меня лично, ФК "Инвестохиллс Веста" и другие финансовые компании, занимающиеся взысканием проблемных долгов, обвиняют якобы в рейдерстве, давно уже меня не удивляют. Мы привыкли к тому, что должники из кожи вон лезут, чтобы демонизировать нас. Статья от 21.05.20 в delo.ua — это вообще практически реклама для нас. Ведь в ней перечислены практически все наши успешные кейсы. Хотя есть что добавить, например, кейс со взысканием задолженности агрофирмы "Мрия", производство меховых изделий ООО "Мила", ООО "Лама".

Рынок взыскания проблемной задолженности — специфический. И работа на нем предполагает глубокую экспертизу, грамотные стратегии и, безусловно, решительные действия. Практически в каждом нашем кейсе мы имеем дело с угрозами, публичными обвинениями и прочими не самыми приятными вещами. Но мы четко следуем нашей стратегии, работаем исключительно в правовом поле, привлекая талантливых юристов, аналитиков, финансистов как в команду, так и в качестве внешних экспертов. И нас не остановят ни привлеченные оппонентом громкие имена из госорганов, ни иностранные юрисдикции, ни негативные публикации в СМИ. Всего у нас сейчас на балансе находятся активы банков на сумму более 55 млрд гривен, в том числе активы таких олигархов, как Жеваго, Новинский, Бахматюк, Фирташ. Но также и олигархов помельче. Как Тарас Барщовский, например.

Компании, работающие на рынке "плохих" долгов, крайне важны государству. Посудите сами, если бы такие как мы не покупали права требования по долгам, государство не могло бы вернуть вообще ничего, — это во-первых. Во-вторых, обращая взыскание, мы добиваемся справедливости. Согласитесь, это неправильно, — жить в стране, где любой может взять огромный кредит в банке, не выплачивать его, банкротя тем самым банк, а затем через коррупцию в судах обеспечить себе "индульгенцию". Поэтому мы считаем себя своего рода "санитарами леса", обеспечивающими соблюдение законов и справедливости. Нам не интересно разрушать чьи-либо бизнесы. Нам всего лишь нужно взыскать долги. И точка.

И если уж речь зашла о разрушении, то кейс с T.B.Fruit Тараса Барщовского — очень показателен именно с позиции его желания не платить по долгам даже ценой разрушения собственного бизнеса: пустить ряд компаний в банкротство, вывести деньги из страны, спилить и вывезти оборудование с подлежащих взысканию активов в Харькове, Городке, Новой Ушице, — вот так реальность, с которой столкнулись мы. Взыскивая актив, мы сталкивались с "выжженной землей". Мы видим, что человек всеми способами избегает уплаты долгов.

Обращаю внимание, что ФК "Инвестохиллс Веста" в отношении группы T.B. Fruit ведет судебные споры инициированные еще Первичным кредитором — Дельта Банком в 2015-2018 годах. Это банковское учреждение подало в общей сложности более 30 исков, большинство из которых уже рассмотрено в пользу кредиторов, а рассмотрение еще части продолжается. Хочется обратить внимание собственника группы Т.B. Fruit на решение высшего органа правосудия Украины — Верховного суда по делу № 914/260/18, которым долг группы Барщовского Т.Я. признан обязательным к погашению. Есть уголовные производства №№ 42016101060000209, 12020000000000132, 12019100060005782, 2020100060000275, в частности, уголовное производство № 42016101060000209 было открыто против компаний Барщовского еще до покупки нами прав требований. Все действия по взысканию осуществляются исключительно при наличии правовых оснований, даже если они не нравятся нашим должникам. Практически все долги, с которыми мы работали, после погашения или реструктуризации продолжают существовать как бизнес.