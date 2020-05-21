Особенности украинского инвестрынка: как финкомпании зарабатывают, убивая промышленность

Весной 2020 года в украинском информпространстве вновь разгорелась шумиха вокруг наследия покинувшего нас "Дельта банка" и компании, выкупившей права требования по долгам печально известного финучреждения. Речь идет о финансовой компании "Инвестохиллс Веста". Занимающаяся скупкой долговых обязательств у прогоревших банков компания, которой приписывают российские корни, выбрала для себя достаточно специфическую модель работы.

Родовая печать

Основатель "Инвестохиллс" Андрей Волков более 10 лет работал в "Альфа-Групп" — российской финансовой структуре, прославившейся далеко за пределами РФ своими схемами по борьбе за активы. В Украине "Альфа" ярко отметилась многолетней борьбой с норвежским Telenor за мобильного оператора "Киевстар".

Неудивительно, что "Инвестохиллз" получилась так похожа на "Альфу" — компанию, которую не всегда интересует общественное мнение, справедливость, релятивистское отношение к законности. Во главе угла исключительно собственная нажива. Дела этой группы так гремели, что для западного потребителя им пришлось провести ребрендинг — работать в Лондоне под старым названием оказалось неудобно.

Таким же, хорошо характеризующим Волкова, стал и выбор нынешних партнеров, среди которых СМИ называют Павла Фукса — бизнесмена с контроверсионной репутацией, перебравшегося в 2015 году из России в Украины, но, по мнению некоторых СМИ, до сих пор связанного с РФ и являющегося проводником кремлевского влияния в Украине.

Падающего — толкни

Одной из жертв "инвестиционщиков" в Украине стали активы Константина Жеваго. Крупного бизнесмена, в свое время даже являвшегося олигархом. Нужно признать, выбор "Инвестохиллс Веста" сделала крайне удачный. После краха своего банка "Финансы и Кредит" во время Большого банкопада, Жеваго приходится несладко.

"Инвестохиллс Веста" купила у Фонда гарантирования вкладов была задолженность по кредитам одного из промышленных активов Жеваго — производителя автомобильных покрышек "Росава" в Белой Церкви. Должна была "Росава" как раз "Финансам и кредиту". И теперь "Инвестохиллс Веста" работает над тем, чтобы поглотить единственного после смерти "Днепрошины" отечественного производителя покрышек.

На самом предприятии ситуацию с претензиями "Инвестохиллс Веста" не хотят комментировать. "Вы же понимаете, сейчас идет процедура банкротства", — сказали корреспонденту в юротделе "Росавы". Понять сотрудников можно. Сейчас ты расскажешь нелицеприятные подробности о том, во сколько обошлась фактически покупка бизнеса и сколько он стоит на самом деле, а завтра новый собственник правдолюбу укажет на дверь.

Аналогичная ситуация и на предприятии "Кременчугмясо" (торговая марка "Фарро"), которое находится в орбите Жеваго. В правлении не комментируют судебную претензию "Инвестохиллс Веста", информация о которой появилась Едином реестре судебных решений.

Но Жеваго — не единственный, кто оказался на примете людей из " Весты". Еще одним пострадавшим от "инвесторов" оказалось предприятие "Восток Солар". Так, директор "Восток Солара" Анатолий Старицын заявил о рейдерской атаке "Весты" на предприятие. Атака проводилась не просто в судебном поле: на предприятии проводились обыски, а на сотрудников оказывали давление правоохранители.

Впрочем, нельзя сказать, что "Инвестохиллз" выбирает исключительно такие компании. Загребая широким бреднем, они выловили в недрах рухнувших банков и вполне живые предприятия с собственниками, которым не приходится прятаться. Но не пропадать же добру? Так была атакована Группа компаний Т.B. Fruit бизнесмена Тараса Барщовского, Delo.ua уже писало об этой истории. "Фруктовики" перед падением "Дельта банка" погасили свои долги путем "схлопывания" (взаиморасчёт цепочки долговых обязательств между банком и рядом предприятий) совместно с известной во всем мире компанией Cargill, что является законной процедурой.

Но это не остановило рейдеров — в ход пошел обкатанный на других инструмент давления с помощью привлечения правоохранителей.

В ноябре 2019 года эта компания на аукционе, проведенном Фондом гарантирования вкладов физических лиц, выкупила права требования 6,19 млрд грн долга "Яблуневий дар" и "Танк Транс" перед ликвидированным "Дельта Банком", а теперь, судя по всему, использует уголовное производство в качестве рычага давления на украинский бизнес. Однако на деле претензии "Инвестохиллс Веста" носят весьма спорный характер.

"Инвестохиллс" проигрывает суды против T.B. Fruit, но не отчаивается — волка ноги кормят. По опыту, хорошо наработанному "Альфой" "инвестиционщики" организовывают самый настоящий судебный "троллинг". Суды завалены исками с придирками к мелочам, к формулировкам, таким образом затягивается вынесение решений по сути. Для рейдера эта схема всегда выгодна. Он тратит несколько часов работы юриста, а предприятие — теряет тысячи часов работы, получает проблемы в банковском обслуживании (попробуйте взять кредит на бизнес, который обложен исковыми заявлениями). Да, работа юристов недешева, но простой промышленного предприятия обходится на порядки дороже самых дорогих адвокатов.

Еще один штрих, также унаследованный от "Альфы" — информационные атаки. По утверждению юристов T.B. Fruit, целый ряд комментариев "Инвестхиллс" для СМИ носят неполный характер, умело искажающий действительность в глазах людей, не погруженных в проблематику.

Тонкая грань

"Где начинается полиция, и где кончается Беня?", — спрашивал герой Бабеля, пострадавший от Бенциона Крика. Этот же вопрос возникает, когда пытаешься понять, где заканчивается инвестиционная деятельность, а где — начитается рейдерство.

Выкуп права требования долгов стал крайне популярной схемой легализации коллекторской деятельности рейдерства уже давно — для участников финансовых рынков это не представляет секрета. И сама суть работы с проблемными долгами приводит к тому, что участники схем становятся хищниками. Имея на дворе финансовый кризис, который в украинских условиях осложнен многолетней войной на востоке страны и девальвацией, разрушенными рынками и прочими проблемами, на долговых рынках выживают только те, кто выставляет максимальные требования на минимальные долги, накручивания на них все возможные пени, штрафы и проценты. И вдобавок, подкрепляет доброе слово переговорщика грубой силой и всеми способами давления.

Если мы откроем реестр судебных решений, и забьём в поиск "Инвестохиллс Веста" — чтением мы будем обеспечены на долгие месяцы. Компания судится в судах всех регионов и всех уровней с массой юридических и физических лиц.

Тем, кто хоть раз в жизни нанимал юриста, понятно без лишних объяснений, такая плотная работа в судах влетает компании в копеечку. Но и этим она не ограничивается. Упомянутый выше директор "Восток Солар" уже говорил СМИ, что кроме коммерческого судебного спора его оппоненты предприняли попытку криминализировать хозяйственную деятельность, чтобы на несговорчивых жертв оказывали давление и правоохранительные органы. А тот, кто пробовал хоть раз в жизни действенно решить вопрос с привлечением правоохранительных органов, знает: это еще дороже, чем судиться. И мы даже не намекаем ни на какие взятки и прочий криминал: хождение по следователям, подача документов, контроль за расследованиями, как сторона процесса, также осуществляется юристами и стоит немалых денег. А со взятками — еще больших.

Путь обмана

Возникает вопрос. Кто стоит за такой агрессивной компанией и что позволяет ей так эффективно давить в судах и вне их сопротивление своих жертв? Согласно данным аналитической систем ы Youcontrol учредителями финансовой компании "Инвестохиллс Веста" являются Андрей Волков со скромным 1% и ООО "Инвестохиллс Партнерз Украина", которая полностью принадлежит кипрской "Инвестохиллс Партнерз ЛТД", а конечным бенефициаром их является некий Антониоу Константинос.

Как упоминалось выше, Андрей Волков — далеко не рядовой финансист. В 2014 году возглавлял Нацкомфинуслуг, а в 2006-2009 годах был главой правления "Альфа-Банка (Украина)".

А за атакой на "Восток Солар", сообщали медиа, стоял Павел Фукс, который, по данным "24 телеканала", контролировал финкомпанию "Веста".

По данным юристов одной из компаний, которых удалось склонить к откровенности на условиях анонимности, менеджеров "Инвестохиллс Веста" явно консультируют бывшие сотрудники "Дельта банка", среди которых фигурировали персоны Виталия Масюры, экс-заместителя главы правления Дельта банка и Валентина Засухи, экс-юрист того же банка. Уж слишком хорошо они разбираются в бизнесе и нюансах работы компании, которая делилась этими данными с банком, где брала кредит, но не посвящала в подробности никого в "Инвестохиллс".

Не правда ли, характерная бизнес-модель: агрессивные поглощения, готовность судиться, напор и неразборчивость в связях и инструментах? Вероятность того, что за новоявленными инвесторами с рейдерским душком стоят те же дельцы, которые погубили крупный банк и были одними из тех, кто чуть не похоронил украинскую банковскую систему во время банкопада 2014-2015 годов — велики. А сейчас они, реализовывая небольшие в рамках страны гешефты, готовы ради сиюминутной прибыли похоронить промышленные предприятия, оставив за собой пепел.

Вопрос в том, долго ли еще правоохранительные органы будут закрывать на такую бурную "деятельность" глаза? Ведь намеренно ставить палки в колеса и добивать представителей украинской экономики в нелегкие для нее времена — то еще откровенное преступление.