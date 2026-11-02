95 тысяч грн на адаптацию: кто из ветеранов получит помощь

Более 3 тысяч ветеранов и ветеранок, полностью или частично потерявших зрение во время защиты Украины, получат целевую поддержку в размере до 95 тыс. грн. Средства можно использовать на бытовую технику и специализированные устройства, которые помогают в повседневной жизни.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Сергея Корецкого.

Программа предусматривает единовременную выплату до 95 тыс. грн на приобретение техники и устройств для ветеранов и ветеранок с полной или частичной потерей зрения.

Выплаты будут осуществляться до 1 ноября 2027 года. Использовать полученные средства можно до 1 декабря 2027 года.

Программа будет реализована совместно с Обществом Красного Креста Украины.

По словам Корецкого, правительство вместе с партнерами работает над поиском дополнительного финансирования для расширения поддержки ветеранов и ветеранок.

Напомним, в мае Кабинет министров запустил программу поддержки ветеранов и полностью или частично потерявших зрение. Тогда было предусмотрено до 95 тыс. грн. на приобретение адаптированной бытовой техники из перечня из 26 категорий, а также до 2 тыс. грн. компенсации банковских услуг.