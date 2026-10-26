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Ветераны и семьи погибших военных могут получить выдержку о своем статусе онлайн

Дія
"Дія" запустило услугу получения выписки из Реестра ветеранов войны

На портале "Дія" запустили услугу получения выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны. Документ позволяет подтвердить статус ветерана или члена семьи погибшего защитника или защитницы, в частности, для оформления государственных льгот и социальных гарантий.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба "Дії".

Услуга доступна в разделе "Ветеран PRO". Чтобы получить документ, не нужно лично посещать учреждения: запрос можно подать онлайн.

Как получить документы через "Дію"

Для оформления документа необходимо:

  1. Авторизоваться на портале "Дія".
  2. Открыть услугу " Выписка из Реестра ветеранов " в разделе "Ветеран PRO".
  3. Проверить данные и отправить запрос.
  4. Получить готовый документ в личном кабинете на портале и электронной почте.

Выдержка формируется в формате PDF и содержит квалифицированную электронную подпись Министерства по делам ветеранов Украины. Проверить подлинность документа можно с помощью QR-кода.

Кто может воспользоваться услугой

Получить подъем могут ветераны войны, члены семей погибших ветеранов и Защитников и Защитниц Украины, пострадавшие участники Революции Достоинства, а также лица с особыми заслугами перед Родиной. Обязательное условие – наличие информации о соответствующем статусе в Реестре ветеранов войны.

Документ можно использовать для подтверждения статуса в государственных учреждениях, в частности, при оформлении предусмотренных государством льгот и социальных гарантий.

Выдержка через ЦНАП для детей ветеранов

Услуга также была расширена для детей ветеранов и ветеранок. Теперь они могут получить подъемник через центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Это касается, в частности, детей младше 23 лет, а также их законных представителей.

Документ может потребоваться для оформления государственной целевой поддержки на получение образования.

Услуга была реализована Министерством по делам ветеранов Украины и Министерством цифровой трансформации Украины при содействии "Проекту поддержки Дії". Его внедряет программа развития ООН в Украине за финансирование Швеции.

Напомним, в 2027 году на программу обеспечения ветеранов жильем планируют направить 6,9 млрд грн, что на 1,2 млрд грн больше, чем предусмотрено в 2026 году. В то же время, для ветеранов готовят новую программу жилищного кредитования при поддержке Банка развития Совета Европы.

Автор:
Ольга Опенько

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