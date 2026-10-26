Ветераны и семьи погибших военных могут получить выдержку о своем статусе онлайн

На портале "Дія" запустили услугу получения выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны. Документ позволяет подтвердить статус ветерана или члена семьи погибшего защитника или защитницы, в частности, для оформления государственных льгот и социальных гарантий.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба "Дії".

Услуга доступна в разделе "Ветеран PRO". Чтобы получить документ, не нужно лично посещать учреждения: запрос можно подать онлайн.

Как получить документы через "Дію"

Для оформления документа необходимо:

Авторизоваться на портале "Дія". Открыть услугу " Выписка из Реестра ветеранов " в разделе "Ветеран PRO". Проверить данные и отправить запрос. Получить готовый документ в личном кабинете на портале и электронной почте.

Выдержка формируется в формате PDF и содержит квалифицированную электронную подпись Министерства по делам ветеранов Украины. Проверить подлинность документа можно с помощью QR-кода.

Кто может воспользоваться услугой

Получить подъем могут ветераны войны, члены семей погибших ветеранов и Защитников и Защитниц Украины, пострадавшие участники Революции Достоинства, а также лица с особыми заслугами перед Родиной. Обязательное условие – наличие информации о соответствующем статусе в Реестре ветеранов войны.

Документ можно использовать для подтверждения статуса в государственных учреждениях, в частности, при оформлении предусмотренных государством льгот и социальных гарантий.

Выдержка через ЦНАП для детей ветеранов

Услуга также была расширена для детей ветеранов и ветеранок. Теперь они могут получить подъемник через центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Это касается, в частности, детей младше 23 лет, а также их законных представителей.

Документ может потребоваться для оформления государственной целевой поддержки на получение образования.

Услуга была реализована Министерством по делам ветеранов Украины и Министерством цифровой трансформации Украины при содействии "Проекту поддержки Дії". Его внедряет программа развития ООН в Украине за финансирование Швеции.

Напомним, в 2027 году на программу обеспечения ветеранов жильем планируют направить 6,9 млрд грн, что на 1,2 млрд грн больше, чем предусмотрено в 2026 году. В то же время, для ветеранов готовят новую программу жилищного кредитования при поддержке Банка развития Совета Европы.