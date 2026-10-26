Ветерани та родини загиблих військових можуть отримати витяг про свій статус онлайн

На порталі “Дія" запустили послугу отримання витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Документ дає змогу підтвердити статус ветерана або члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці, зокрема для оформлення державних пільг і соціальних гарантій.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба "Дії".

Послуга доступна в розділі "Ветеран PRO". Щоб отримати документ, не потрібно особисто відвідувати установи: запит можна подати онлайн.

Як отримати витяг через "Дію"

Для оформлення документа необхідно:

Авторизуватися на порталі "Дія". Відкрити послугу " Витяг з Реєстру ветеранів " у розділі "Ветеран PRO". Перевірити зазначені дані та надіслати запит. Отримати готовий документ в особистому кабінеті на порталі та на електронну пошту.

Витяг формується у форматі PDF і містить кваліфікований електронний підпис Міністерства у справах ветеранів України. Перевірити справжність документа можна за допомогою QR-коду.

Хто може скористатися послугою

Отримати витяг можуть ветерани війни, члени сімей загиблих ветеранів і Захисників та Захисниць України, постраждалі учасники Революції Гідності, а також особи з особливими заслугами перед Батьківщиною. Обов’язкова умова - наявність інформації про відповідний статус у Реєстрі ветеранів війни.

Документ можна використовувати для підтвердження статусу в державних установах, зокрема під час оформлення передбачених державою пільг і соціальних гарантій.

Витяг через ЦНАП для дітей ветеранів

Послугу також розширили для дітей ветеранів і ветеранок. Відтепер вони можуть отримати витяг через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Це стосується, зокрема, дітей віком до 23 років, а також їхніх законних представників.

Документ може знадобитися для оформлення державної цільової підтримки на здобуття освіти.

Послугу реалізували Міністерство у справах ветеранів України та Міністерство цифрової трансформації України за сприяння "Проєкту підтримки Дія". Його впроваджує Програма розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції.

Нагадаємо, у 2027 році на програму забезпечення ветеранів житлом планують спрямувати 6,9 млрд грн, що на 1,2 млрд грн більше, ніж передбачено у 2026 році. Водночас для ветеранів готують нову програму житлового кредитування за підтримки Банку розвитку Ради Європи.