НБУ отдает Фонду гарантирования часть полномочий по банкам-банкротам

Национальный банк Украины планирует отменить свои правила предварительной квалификации лиц, которые могут участвовать в выводе неплатежеспособных банков с рынка. Соответствующие полномочия переданы Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Об этом информирует Dilo со ссылкой на НБУ.

НБУ вынес на общественное обсуждение проект постановления, которым предлагает признать утратившими силу нормативные акты, регулировавшие предварительную квалификацию потенциальных участников процедур вывода банков с рынка.

В частности, речь идет о постановлении Правления НБУ №942 от 24 декабря 2015 года и отдельных изменениях к нему, принятых в 2018 году.

Полномочия переходят в Фонд гарантирования

Изменения связаны с законом №4962-IX от 2 сентября 2026 г., который обновил процедуры работы с неплатежеспособными банками.

Согласно новым правилам, именно ФГВФЛ будет определять предварительно квалифицированных лиц и формировать их перечень. Раньше эти функции выполнял Национальный банк.

Фонд также будет проводить предварительную квалификацию потенциальных участников открытых конкурсов по выводу банков с рынка. Для отдельных способов урегулирования претенденты должны отвечать требованиям НБУ к деловой репутации и финансовому или имущественному положению.

Таким образом НБУ предлагает убрать со своей нормативной базы правила, которые после законодательных изменений больше не соответствуют распределению полномочий между регулятором и Фондом гарантирования.

Напомним, с 3 января 2027 года в Украине изменяются правила продажи банков-банкротов. ФГВФЛ сможет одновременно использовать несколько способов урегулирования одного банка, привлекать нескольких инвесторов и проводить открытые конкурсы. Предварительно квалифицированные инвесторы также получат больше времени для ознакомления с информацией о банке перед принятием решения о его приобретении.