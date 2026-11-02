Отток $5 млрд после рекордного взлома: Binance возобновила вывод средств и обещает компенсации

Клиенты крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance вывели с платформы чистыми около 4,9 миллиарда долларов после постепенного возобновления сделок. Работу сервисов приостанавливали из-за рекордного ограбления на 6,3 миллиарда долларов, которое произошло в ночь на пятницу.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные The Financial Times.

Сумма выведенных средств составляет почти 3% от общего объема активов, хранившихся на бирже накануне инцидента. В воскресенье биржа поэтапно открыла вывод криптовалют, а в понедельник возобновила сделки с фиатными валютами, в том числе долларом США и дирхамом ОАЭ.

Только за первые девять с половиной часов после запуска платформа обработала снятие средств на 4,65 миллиарда долларов и депозиты на 1,01 миллиарда долларов.

Поэтапный запуск и обязательства по компенсациям

Руководство биржи объяснило, что поэтапный возврат доступа необходим для проверки стабильности и безопасности каждой сети и нескольких активов. Сначала клиентам разрешили забирать токены Ethereum, USDT и USDC в сети Ethereum и часть средств на BNB Smart Chain, а затем добавили Dogecoin и Solana. Приоритет предоставлялся активам с высоким спросом, из-за чего наблюдались временные задержки в обработке транзакций.

Компания официально пообещала полностью возместить потери пользователям, чьи активы угнали хакеры. В настоящее время биржа сформировала компенсационный фонд, покрывающий 95% украденного объема средств за счет собственной выручки и резервного фонда. Остальные 5% менее ликвидных токенов компания докупает на открытом рынке.

След северокорейских киберпреступников

Федеральное бюро расследований США возложило ответственность за ограбление на группировку TraderTraitor, связанную со спецслужбами Северной Кореи. По данным следователей, злоумышленники готовятся конвертировать и отмыть украденное. В прошлом году эту же группу обвинили в похищении 1,5 миллиарда долларов из криптобиржи Bybit.

Предварительное внутреннее расследование Binance показало, что злоумышленники сперва сломали ноутбук одного из инженеров, после чего обнаружили дополнительные точки проникновения в систему. Согенеральный директор платформы Ричард Тенг заявил о масштабном аудите и полном тестировании всей инфраструктуры безопасности, а подробный отчет о причинах инцидента обнародуют после завершения следственных действий.

Напомним, ранее сообщалось, что излом Binance обвалил крипторинок и ущерб мог достичь $6,3 млрд. Масштабная хакерская атака на криптовалютную биржу Binance усилила давление на цифровые активы: биткоин подешевел на 3,1% и опустился примерно до 77,3 тыс. долларов, тогда как Ether и ther.