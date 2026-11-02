Відплив $5 млрд після рекордного злому: Binance відновила виведення коштів та обіцяє компенсації

Клієнти найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance вивели з платформи чистими близько 4,9 мільярда доларів після поступового відновлення операцій. Роботу сервісів призупиняли через рекордне пограбування на 6,3 мільярда доларів, яке сталося в ніч на п'ятницю.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані The Financial Times.

Сума виведених коштів становить майже 3% від загального обсягу активів, які зберігалися на біржі напередодні інциденту. У неділю біржа поетапно відкрила виведення криптовалют, а в понеділок відновила операції з фіатними валютами, зокрема доларом США та дирхамом ОАЕ.

Лише за перші дев'ять з половиною годин після запуску платформа опрацювала зняття коштів на 4,65 мільярда доларів і депозити на 1,01 мільярда доларів.

Поетапний запуск і зобов'язання щодо компенсацій

Керівництво біржі пояснило, що поетапне повернення доступу необхідне для перевірки стабільності та безпеки кожної мережі та пари активів. Спершу клієнтам дозволили забирати токени Ethereum, USDT та USDC у мережі Ethereum і частину коштів на BNB Smart Chain, а згодом додали Dogecoin та Solana. Пріоритет надавався активам із найвищим попитом, через що спостерігалися тимчасові затримки в обробці транзакцій.

Компанія офіційно пообіцяла повністю відшкодувати втрати користувачам, чиї активи викрали хакери. Наразі біржа сформувала компенсаційний фонд, що покриває 95% украденого обсягу коштів за рахунок власного виторгу та резервного фонду. Решту 5% менш ліквідних токенів компанія докуповує на відкритому ринку.

Слід північнокорейських кіберзлочинців

Федеральне бюро розслідувань США поклало відповідальність за пограбування на угруповання TraderTraitor, пов'язане зі спецслужбами Північної Кореї. За даними слідчих, зловмисники готуються конвертувати та відмити вкрадене. Торік цю ж групу звинуватили у викраденні 1,5 мільярда доларів із криптобіржі Bybit.

Попереднє внутрішнє розслідування Binance засвідчило, що зловмисники спершу зламали ноутбук одного з інженерів, після чого виявили додаткові точки проникнення в систему. Співгенеральний директор платформи Річард Тенг заявив про масштабний аудит та повне тестування всієї інфраструктури безпеки, а детальний звіт про причини інциденту оприлюднять після завершення слідчих дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що злам Binance обвалив крипторинок і збитки могли сягнути $6,3 млрд. Масштабна хакерська атака на криптовалютну біржу Binance посилила тиск на цифрові активи: біткоїн подешевшав на 3,1% і опустився приблизно до 77,3 тис. доларів, тоді як Ethereum, Solana та XRP також продемонстрували спад.