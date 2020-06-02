Самоподдержка в кризис: ТОП-7 советов HR-ру от HRBP холдинга TECHIIA Татьяны Волошиной

Более 8 лет работаю в HR. Параллельно с постоянной занятостью, консультирую людей по вопросам поиска работы и развития карьеры, специализируюсь в вопросах профессиональной самооценки и самоценности. В последнее время все чаще ко мне обращаются коллеги из HR за рекомендациями в поиске работы и поддержания своего эмоционального состояния. Вот несколько советов, которые помогут оставаться в балансе, несмотря на обстановку вокруг и негативный информационный фон на рынке .

Human Resources — специалисты, которые максимально вкладываются в поддержку коллег и поддержание здоровой рабочей атмосферы. Нам необходимо быть психологами, экспертами по поведению людей, кризис-менеджерами и "людьми-праздниками" в одном флаконе. Но, вкладывая силы в поддержку других, часто мы забываем о необходимости поддержать главного человека в нашей жизни — себя.

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Наблюдая за ситуацией на рынке труда и общаясь с коллегами HR, я условно выделила 3 типа переживаний, присущих многим экспертам:

• "Я не выдержу нагрузки" — многие профессионалы теряют эффективность, так как энергозатратных задач становится все больше, а внутренних ресурсов не прибывает.

• Демотивация и усталость.

• "Шеф, все пропало!", — уже потеряли работу или думают, что вот-вот потеряют.

Для работы с этими опасениями, я сформировала ряд простых рекомендаций, как поддержать себя как профессионала и как личность:

1. Сконцентрируйтесь на пользе бизнесу

Если HR изучил потребности компании, ее "боли" и нашел инструменты для удовлетворения таких потребностей — он принесет максимум пользы бизнесу и себе. Что наиболее актуально компаниям сейчас: оптимизация процессов и общих затрат, эффективные внутренние коммуникации, управление эффективностью и позитивное эмоциональное состояние в коллективе. Основная задача HR специалиста — в построении работающих систем и удовлетворении запросов бизнеса. Если специалист может понять и заменеджерить текущие потребности компании, в кризис он окажется незаменимым сотрудником. Специалисты с таким навыком востребованы всегда.

2. Будьте мостиком между собственниками бизнеса и сотрудниками

Понимание стратегии компании, конкретной ситуации и что компания предпринимает в кризис, — позволяют сотрудникам чувствовать себя уверенно и безопасно. Открытость и информированность помогает команде понимать свою роль и влияние работы каждого на успех компании. Сейчас особенно важны честные и прозрачные коммуникации менеджмента с сотрудниками, а HR выступает их мостиком.

3. Определите собственные цели, которых помогает достичь работа

Сотрудничество с компанией — это не только выполнение текущих задач, но и ваше развитие как специалиста. Сформируйте для себя понимание, какие знания и навыки вы хотите получить на текущей работе (индивидуальный план развития). Определите, какие проекты вы можете взять на себя, чтобы прокачать намеченные навыки. Будет особенно ценно, если ваши запросы будут основываться на потребностях конкретной компании.

Ответ на эти вопросы дается не так просто, как может показаться на первый взгляд. Начните двигаться в этом направлении и вы обнаружите, что удовольствия от работы и ощущения вашей ценности как эксперта стало намного больше.

4. Нагрузка, стресс и демотивация — одного поля ягоды

Обратите внимание — каким голосом вы говорите с собой. Ругаете и критикуете себя, или общаетесь с собой бережно? Если ваш фокус на том, что вы делаете не достаточно круто — вы постепенно приучаете ваш мозг концентрироваться на негативе. Гораздо лучше — научится договариваться с собой из взрослой позиции, с максимальной заботой о себе. Если вам необходимо сделать сложную задачу — не "заставляйте" себя, а примите решение делать ее, потому что для вас это важно.

Еще одна практика приучения себя замечать хорошее — перед сном выписывать 3 позитивные вещи, которые произошли с вами за день: небольшие достижения, приятные разговоры или события.

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Учитесь планировать время на отдых и личные дела. Например, вносите личное время в календарь. Это поможет вам видеть, сколько на самом деле занимается времени жизнь вне работы, и держать в фокусе свои потребности. Иногда нужно выделить время на то, чтобы ничего не делать. И ничего не делать с радостью, без чувства вины.

5. Группа поддержки

Окружите себя "группой поддержки" — людьми, которые верят в вас, помогают советом и мотивируют. Существует отдельная категория людей, которым помогает помощь другим. Я провела опрос в своей закрытой HR группе в Facebook о том, как HR специалисты поддерживают себя в ресурсе. Опрос показал, что многие вдохновляются и заряжаются от помощи людям, которые ищут работу, или делают собственные благотворительные проекты.

6. В первую очередь — забота о здоровье

Забота о здоровье — ключевая вещь. Быть на пике продуктивности и при этом не тратить много энергии не возможно, а больной и уставший человек не достигнет значительного прогресса. Старайтесь правильно питаться (или введите в рацион больше овощей и полезных продуктов) и пейте много воды. Режим и привычные "ритуалы" вроде чашечки чая и сытного завтрака помогут создать ощущение контроля и улучшить самочувствие. Занимайтесь спортом, регулярно проходите медосмотры. Переключайтесь после работы, отдыхайте и планируйте продуктивный отдых.

Сделайте небольшой список из 5-6 простых вещей, которые вас радуют и балуйте себя ими каждый день. В идеале — выписать абсолютно все вещи, которые вас радуют и возле каждой из них указать вашу потребность, которую то или иное дело вам помогают закрыть. Так вы поймете, чего вам сейчас не хватает и каким именно видом отдыха или развлечения можно добавить себе ресурсов. Это очень структурирует мысли и помогает направить время и силы именно на то, что вам необходимо.

7. Если ищете работу — фокусируйтесь на поиске работы, а не на конкуренции

Если так случилось, что надо искать работу — помните, что поиск работы — это работа. Вакансий в HR сейчас меньше, конкуренции на рынке больше. Но вакансии есть и HR-специалисты продолжают получать офферы. Как это происходит? Благодаря проактивному подходу кандидатов и уверенности, что все получится. Важный инсайт — концентрируйте внимание на поиске новой работы, а не на конкуренции. Такой подход поможет вам сконцентрироваться на результате и укрепить уверенность, что вы достойны лучших условий.