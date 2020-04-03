Три главные ошибки интернет-продвижения бизнеса

Если вам нужно сделать сайт с нуля или освежить существующий, вам не обязательно делать лучший в мире сайт. Вам достаточно проанализировать ваших конкурентов, понять кто из них лучший, и сделать чуточку лучше. К тому же, важен второй фактор: соотношение впечатления от сайта и цены. Если сайт выглядит круто, а стоимость услуг, которые вы предоставляете, не заоблачная, то у человека сразу возникает ощущение, что он за адекватные деньги получит хороший сервис.

Самый важный показатель для интернет-маркетолога — это коэффициент конверсии, какой процент людей, зашедших на сайт совершил покупку. Коэффициент конверсии зависит от трех больших блоков: качества привлекаемой аудитории самого продукта и юзабилити.

Нет единого ответа на вопрос: какой процент корзин, куда посетитель кладет товар, но так и не совершает покупку, считать нормой? Когда-то мы считали, что, если 50% людей на сайте бросает товар в корзину и уходит, то это очень плохо. Когда-то мы познакомились с компанией, у которой 95% посетителей бросали товар в корзину и уходили. И, когда мы увидели эту статистику, мы остановили рекламу и сказали: "Пока с юзабилити не разберемся, не надо сливать деньги". Представьте ту же картину в супермаркете: зашло 100 человек в супермаркет, положили товар в тележку и 95 из них бросили тележки на кассе и ушли. А в интернет-магазине считали, что это нормально.

Мы, как и все компании, периодически ищем себе в штат людей. Есть такой факт: 90% людей, которые приходят к нам на какую-то позицию, не дают правильный ответ на очень простой вопрос: чему равен корень квадратный из четырех? Математику знать нужно. Диджитал маркетолог должен учиться постоянно. Это не то, что я проучился год или пять. Это бесконечный процесс, если человек классно самомотивирован.

Базовый инструмент практически у любого бизнеса сегодня — это Google Analytics. По нашей практике, у большинства сайтов, с которыми мы работаем, есть определенные неточности с настройками Google Analytics. Если вы какие-то данные некорректно собираете, то вы, по определению, не можете сделать правильные выводы.

Полгода назад в Google появилась новая бета с обновленными моделями атрибуции. Почему эта вещь полезная? Потому что большинство маркетологов и диджитал-евангелистов все еще считает ценность клиента по последнему клику. Но, на самом деле, посетители, которые приходят из разных источников, часто заходят на сайт по несколько раз и только после этого совершают покупку или какое-то целевое действие. И эта группа отлично дает вам понять, почему поисковая реклама не работает. Потому что они сначала пришли из поиска. Потом вернулись по органике из-за чего конверсия перехода засчиталась какому-то другому источнику перехода. Этот отчет должен быть одним из самых любимых и востребованных диджитал-специалистами.

Два бесплатные сервиса, которые я рекомендую для анализа Google Analytics: PR master, он позволяет вам проверить настройки вашего аккаунта в Google Analytics и WordStream — проверяет настройку рекламного кабинета Google. Это разные сервисы. WordStream по стобалльной шкале дает оценку вашему рекламному кабинету. Если у вас меньше 60%, то тогда все плохо. Если оценка от 60-ти до 90, то все хорошо. Если 90% и выше, то все супер, замечательно. У вас крутой рекламный кабинет. Теперь по поводу PR master. Там другая методология. Там нужно смотреть на процент ошибок. Если у вас менее 15% ошибок, то терпимо. Если 20% — это плохо, если больше 20% — нужно срочно все перенастраивать.

Колонка записана на основе выступления Евгения Шевченко на GET Business Festival 28 февраля 2020 года