Жизнь в облаке: чего ждать от рынка облачных технологий в 2021 году

2020 год стал настоящим вызовом не только для сферы здравоохранения, но и для экономики и бизнеса. Чтобы выжить и продолжать развиваться в пандемическое и постпандемическое время, компании стали намного активнее внедрять современные технологии, в частности облако.

В условиях пандемии, когда "удаленка" стала новой реальностью для многих компаний, вопрос оцифровывания бизнес-процессов стал особенно актуальным. Так, согласно опросу Gartner, 82% предприятий признают, что часть рабочего времени сотрудники могут работать в дистанционном формате. А чтобы качественно работать из дома, работнику необходимо иметь доступ ко всем рабочим инструментам и процессам. Переход в облако позволяет адаптировать бизнес к меняющимся условиям работы, а также обеспечить его мобильность, экономичность и непрерывность — основные требования IT-компаний. Именно поэтому все больше предприятий обращаются к облачным технологиям, с помощью которых стремятся создать "новую нормальную IT-среду". Тенденция очевидна — так, согласно прогнозу Gartner, в 2021 году рынок облаков вырастет на 20,4%. Но чего именно ждать от облачных технологий в дальнейшем?

Развитие гибридного и мультиоблака

Несмотря на заявления крупных международных игроков о том, что лучшим решением для бизнеса является универсальность и единое облако, популярность формата гибридного или мультиоблака продолжает расти. По прогнозам Gartner, в 2021 году более 75% средних и крупных предприятий внедрят данную IT-стратегию. Эти решения позволяют построить IT-инфраструктуру с использованием нескольких облачных платформ без привязки к одному поставщику услуг. Таким образом, организации могут получить максимум преимуществ в каждом из облаков и обеспечить гибкость и эффективность бизнес-процессов.

Интеграция искусственного интеллекта

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) уже используются во всех сферах жизни — например, в бизнесе или управлении городским пространством. ИИ помогает компаниям применять динамический подход к IT-ресурсам и таким образом разрабатывать новые услуги. А благодаря интеграции облака и ИИ разработчики могут создавать инновационные решения (такие, как "умные" города, автоматические программы проверки здоровья и т.д.), даже располагая скромным бюджетом. В качестве примера уже можно привести Канзас-Сити — один из "умнейших" городов США. Здесь установлены более 328 точек Wi-Fi-доступа, 178 интеллектуальных фонарей, уличные датчики и видеокамеры. Они могут отслеживать схемы движения транспорта и распознавать свободные парковочные места. Все это позволяет эффективнее анализировать данные и внедрять инновации для улучшения жизни в городе.

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Облачный гейминг

Уже в 2020 году мировые ИТ-гиганты начали предлагать игры в облаке. В сентябре прошлого года Microsoft объявила о приобретении ZeniMax Media за 7,5 млрд долларов США. Таким образом, разработчики самых продаваемых игровых франшиз — The Elder Scrolls и Fallout — присоединились к команде Xbox. И эта тенденция будет только расти — так, согласно прогнозам, в следующие годы игры (а также музыка и фильмы) все чаще будут "поставляться" из облаков. Более того, эксперты предсказывают, что всего через несколько лет консоли Xbox и Playstation больше не смогут конкурировать с решениями облачного гейминга, поскольку необходимость инвестиций в консоли попросту отпадет.

Безопасность — превыше всего

К сожалению, с развитием облачных технологий также возрастают и связанные с ними риски. В основном это связано с переходом на "удаленку". Если раньше сотрудники работали в профессионально защищенных офисах, то сейчас они сталкиваются с проблемами конфиденциальности на домашних компьютерах. Именно поэтому одной из основных тенденций 2021 года станет поиск новых решений безопасности.

В центре новой стратегии безопасности будет стоять человек, а не организация. А основное внимание будет уделено недостаточно защищенным личным устройствам и домашним маршрутизаторам. Ведь через них конфиденциальные данные могут передаваться по небезопасным каналам (например, с помощью мессенджеров, личной электронной почты или облачных ресурсов для хранения документов), что и приводит к проблеме.

Из-за формата "удаленки" также растут внутренние риски. Руководству компании сложнее наблюдать за сотрудниками, которые могут быть недовольны новыми условиями работы, из-за чего появляется их риск вербовки извне. Так, согласно прогнозам Forrester, в 2021 году количество утечек данных изнутри увеличится с 25% до 33%. Борьба с подобными вызовами также займет важное место в новой стратегии безопасности.

2021-й будет годом усиленного роста облачных технологий, на которые переходят все больше компаний. Сегодня залогом успеха бизнеса является его эффективная и быстрая адаптация к новым условиям, в чем и помогает облако. Не стоит забывать, что активное развитие облачной среды связано с определенными рисками. Но, преодолев все вызовы, компания сможет выйти из кризиса победителем.

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