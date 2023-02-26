Інститут вивчення війни переконаний у перемозі України

Мністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з директоркою Інституту вивчення війни (ISW) Кімберлі Каган. В аналітичному центрі переконані у перемозі України.

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Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Facebook.

"Це та сама організація з новинами від якої ви щоранку починаєте день. Вона вже рік панує в українських заголовках. І не дарма — експерти ISW регулярно надають якісний аналіз бойових дій, прогнози їх розвитку, коментують, відповідають, оновлюють карту", - зазначив Кулеба.

Очільник МЗС додав, що обмінявся думками з Каган щодо того, "що ще і як можна зробити".

"Було приємно почути саме від Кімберлі, що ISW переконаний в перемозі України. Вдячний команді ISW за їхній внесок у нашу перемогу у війні за реальність", - підкреслив Кулеба.

Він подякував кожному, хто воює на інформаційному фронті в Україні та за кордоном заради перемоги нашої держави.