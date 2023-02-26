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Институт изучения войны убежден в победе Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с директором Института изучения войны (ISW) Кимберли Каган. В аналитическом центре уверены в победе Украины.
Об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook.
"Это та организация с новостями от которой вы каждое утро начинаете день. Она уже год властвует в украинских заголовках. И не зря — эксперты ISW регулярно предоставляют качественный анализ боевых действий, прогнозы их развития, комментируют, отвечают, обновляют карту", - отметил Кулеба.
Глава МИД добавил, что обменялся мнениями с Каган по поводу того, "что еще и как можно сделать".Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Было приятно услышать именно от Кимберли, что ISW убежден в победе Украины. Благодарен команде ISW за их вклад в нашу победу в войне за реальность", - подчеркнул Кулеба.
Он поблагодарил всех, кто воюет на информационном фронте в Украине и за рубежом ради победы нашего государства.