Корбан не мав і не має відношення до територіальної оборони Дніпра (ДОКУМЕНТИ)

Дніпровський бізнесмен Геннадій Корбан не обіймає жодних посад у структурах Міноборони, Сил територіальної оборони чи Дніпропетровської ОВА, – йдеться в офіційних відповідях очільників зазначених відомств.

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Міністерство оборони України, Сили територіальної оборони ЗСУ та Дніпропетровська ОВА не мають даних про будь-які військові посади Геннадія Корбана. Такі офіційні відповіді надали керівники відомств на звернення народного депутата Микити Потураєва, – з посиланням на голову громадської організації “Антикорупційна платформа “Дніпро без корупції” Дениса Розова повідомляє УНІАН.

У своєму пості у Facebook Розов зазначив, що звернувся до народного депутата по допомогу, щоб прояснити роль Геннадія Корбана в структурі Сил оборони. Адже прибічники бізнесмена називають його “захисником Дніпра”. Потураєв скерував депутатські запити до військового керівництва України та Дніпропетровщини. Копії відповідей оприлюднив у своєму дописі Денис Розов.

“За наявною обліковою інформацією Корбан Г. О. не працює та не проходить військову службу в апараті Міноборони, а також у військових частинах, закладах (установах), безпосередньо підпорядкованих оборонному відомству”, – повідомив в офіційній відповіді на депутатський запит міністр оборони України Олексій Резніков.

Схожі відповіді народний депутат Потураєв отримав і від керівника штабу – заступника командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергія Собка та керівника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка. Посадовці зазначили, що не мають відомостей про будь-яку причетність Корбана до структур згаданих відомств. У Силах тероборони зазначили, що об’єднаний штаб територіальної оборони Дніпропетровщини підпорядковується командувачу оперативного угрупування військ “Дніпро”. Геннадій Корбан до роботи штабу стосунку не має.

“Пан Корбан Геннадій Олегович 1970 року народження до лав Збройних Сил України не призивався та на керівні посади в Збройних Силах України не призначався”, – повідомив бригадний генерал Сергій Собко.

Своєю чергою, керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко поінформував, що саме він, а не Геннадій Корбан очолює, згідно з законом “Про основи національного спротиву” штаб територіальної оборони Дніпропетровської області.

Нагадаємо, дніпровський бізнесмен, що наразі позбавлений громадянства України указом президента Володимира Зеленського, раніше неодноразово у публічних заявах та інтерв’ю називав себе “головою Штабу оборони Дніпра та області”, “керівником тероборони Дніпра” тощо.

18 липня президент видав указ про припинення громадянства Геннадія Корбана на підставі можливої наявності у бізнесмена паспортів інших держав. Корбан наразі не дав прямої відповіді щодо того, чи має він подвійне громадянство.

22 липня Геннадія Корбана не пустили на територію України на підставі указу президента. Мер Дніпра Борис Філатов опублікував відкрите звернення до Володимира Зеленського з проханням повернути бізнесмену громадянство. За словами Філатова, після недопуску Корбана управління “Штабом оборони Дніпра” було зруйноване.