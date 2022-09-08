Корбан не имел и не имеет отношения к территориальной обороне Днепра (ДОКУМЕНТЫ)

Днепровский бизнесмен Геннадий Корбан не занимает никаких должностей в структурах Минобороны, Сил территориальной обороны или Днепропетровской ОВД, – говорится в официальных ответах руководителей указанных ведомств.

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Министерство обороны Украины, Силы территориальной обороны ВСУ и Днепропетровская ОВА не располагают данными о каких-либо военных должностях Геннадия Корбана. Такие официальные ответы предоставили руководители ведомств на обращение народного депутата Никиты Потураева, - со ссылкой на главу общественной организации "Антикоррупционная платформа "Днепр без коррупции" Дениса Розова сообщает УНИАН.

В своем посту в Facebook Розов отметил, что обратился к народному депутату за помощью, чтобы прояснить роль Геннадия Корбана в структуре сил обороны. Ведь сторонники бизнесмена называют его "защитником Днепра". Потураев направил депутатские запросы военному руководству Украины и Днепропетровщины. Копии ответов обнародовал в своем сообщении Денис Розов.

"По имеющейся учетной информации Корбан Г. А. не работает и не проходит военную службу в аппарате Минобороны, а также в воинских частях, учреждениях, непосредственно подчиненных оборонному ведомству", - сообщил в официальном ответе на депутатский запрос министр обороны Украины Алексей Резников.

Похожие ответы народный депутат Потураев получил и от руководителя штаба – заместителя командующего Сил территориальной обороны ВСУ Сергея Собко и руководителя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. Чиновники отметили, что не располагают сведениями о какой-либо причастности Корбана к структурам упомянутых ведомств. В Силах терробороны отметили, что объединенный штаб территориальной обороны Днепропетровщины подчиняется командующему оперативной группировкой войск "Днепр". Геннадий Корбан к работе штаба отношения не имеет.

"Господин Корбан Геннадий Олегович 1970 года рождения в ряды Вооруженных Сил Украины не призывался и на руководящие должности в Вооруженных Силах Украины не назначался", - сообщил бригадный генерал Сергей Собко.

В свою очередь руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко проинформировал, что именно он, а не Геннадий Корбан возглавляет, согласно закону "Об основах национального сопротивления", штаб территориальной обороны Днепропетровской области.

Напомним, днепровский бизнесмен, лишенный гражданства Украины указом президента Владимира Зеленского, ранее неоднократно в публичных заявлениях и интервью называл себя "председателем Штаба обороны Днепра и области", "руководителем терробороны Днепра" и тому подобное.

18 июля президент издал указ о прекращении гражданства Геннадия Корбана на основании возможного наличия бизнесмена паспортов других государств. Корбан не дал прямого ответа относительно того, имеет ли он двойное гражданство.

22 июля Геннадий Корбан не был пущен на территорию Украины на основании указа президента. Мэр Днепра Борис Филатов опубликовал открытое обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть бизнесмену гражданство. По словам Филатова, после недопуска Корбана управление "Штабом обороны Днепра" было разрушено.