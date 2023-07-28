Коррупційні нитки тягнуться від Лозинського і Труша до прем’єра Шмигаля - Мосійчук

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль тісно пов’язаний сумнівними зв’язками із колишнім заступником міністра розвитку громад і територій Василем Лозинським, а також із головою Тернопільської облдержадміністрації Володимиром Трушем. Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній народний депутат Ігор Мосійчук. Він навів низку прикладів корупційних зв’язків та вчинків.

За словами Мосійчука, Шмигаль просував Лозинського по кар’єрній драбині у Львівській області, а згодом і в Міністерстві розвитку громад і територій. Зокрема, коли Шмигаль став головою Івано-Франківської ОДА, то, за словами Мосійчука, він пролобіював призначення Лозинського на посаду першого заступника голови Львівської ОДА, а згодом і взагалі в. о. голови.

У міністерстві, коли Шмигаль став віце-прем’єром і міністром розвитку громад і територій, Лозинський стає перешим заступником міністра і куратором всіх інфраструктурних проектів. За словами Мосійчука, Лозинський нібито “збирав корупційну касу і передавав другові [Шмигалю]”. “21 січня 2023 року Лозинського затримали працівники НАБУ за підозрою в справі щодо розкрадання бюджетних коштів. 22 січня НАБУ оголосило про викриття злочинного угруповання, до складу якого входив і Лозинський. Його було затримано під час отримання $400 тис. хабаря за сприяння закупівлі техніки пересувних котельних установок, матеріалів і обладнання для безперебійного проходження опалювального сезону за завищеними цінами. Всього Лозинський з колегами забезпечив укладання договорів на 280 млн грн. Всі сліди вели до Шмигаля, який отримував від друга левову частину корупційних, відкатів і хабарів”, - написав Мосійчук.

За його словами, джерела в НАБУ стверджують, що аби вийти з в’язниці, Лозинський змушений був піти на угоду зі слідством, “здавши” всіх співучасників схеми. Серед них, на думку Мосійчука, міг бути і Шмигаль.

В іншій схемі, за словами екс-нардепа, задіяний голова Тернопільської ОДА Володимир Труш, з яким Шмигаль нібито познайомився на посаді директора ПАТ "ДТЕК Західенерго".

“Свого часу працюючи в органах податкової міліції державної податкової адміністрації в Івано-Франківській області в 2008 році [Труш] був задокументований працівниками УБОП на вимаганні хабара з підприємця з м. Долина. На жаль, при затриманні Трушу, переїхавши ногу міліціонеру, вдалося втекти і знищити мічені кошти завдяки чому уникнути кримінальної відповідальності. З податкової Труша поперли. Ми маємо всі підтверджуючі документи цієї справи і плюс готовність свідчити по ній колишніх правоохоронців та податківців”, - вважає Мосійчук.

За його словами, Шмигаль, ставши головою Івано-Франківської ОДА, протягує Труша на посаду Рогатинської РДА, а ставши прем’єр-міністром робить його головою Тернопільської ОДА. Мосійчук нагадав, що в рамках гучної справи НАБУ із затримання на хабарі голови Тернопільської облради Михайла Головка фігурують також два заступника Труша.

“В самого Труша теж пройшли обшуки але підозру йому не вручали. А справа в тому, що Труша, який був в темі і долі, про розробку НАБУ попередив прем’єр і друг Шмигаль якому в свою чергу інформацію про оперативні дії правоохоронців-антикорупціонерів злив один з прокурорів. Саме тоді Труш почав замітати сліди, двох вже задокументованих НАБУ заступників мобілізував в 105 Тернопільську бригаду ТрО, а корупційні звинувачення вирішили змістити з Труша в бік голови Тернопільської облради Михайла Головка”, - резюмував Мосійчук.