Коррупционные нити тянутся от Лозинского и Труша к премьеру Шмыгалю — Мосийчук

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тесно связан с сомнительными связями с бывшим заместителем министра развития общин и территорий Василием Лозинским, а также с председателем Тернопольской облгосадминистрации Владимиром Трушем. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Он привел ряд примеров коррупционных связей и поступков.

По словам Мосийчука, Шмыгаль продвигал Лозинского по карьерной лестнице во Львовской области, а затем и в Министерстве развития общин и территорий. В частности, когда Шмыгаль стал главой Ивано-Франковской ОГА, то, по словам Мосийчука, он пролоббировал назначение Лозинского на должность первого заместителя председателя Львовской ОГА, а впоследствии и вообще и. о. головы.

В министерстве, когда Шмыгаль стал вице-премьером и министром развития общин и территорий, Лозинский становится первым заместителем министра и куратором всех инфраструктурных проектов. По словам Мосийчука, Лозинский якобы "собирал коррупционную кассу и передавал другу [Шмыгалю]". “21 января 2023 года Лозинского задержали работники НАБУ по подозрению в деле хищения бюджетных средств. 22 января НАБУ объявило о разоблачении преступной группировки, в состав которой входил и Лозинский. Он был задержан при получении $400 тыс. взятки за содействие закупке техники передвижных котельных установок, материалов и оборудования для бесперебойного прохождения отопительного сезона по завышенным ценам. Всего Лозинский с коллегами обеспечил заключение договоров в 280 млн грн. Все следы вели к Шмыгалю, получавшему от друга львиную часть коррупционных, откатов и взяток”, - написал Мосийчук.

По его словам, источники в НАБУ утверждают, что, чтобы выйти из тюрьмы, Лозинский вынужден был пойти на соглашение со следствием, сдав всех соучастников схемы. Среди них, по мнению Мосийчука, мог быть и Шмыгаль.

В другой схеме, по словам экс-нардепа, задействован глава Тернопольской ОГА Владимир Труш, с которым Шмыгаль якобы познакомился в должности директора ПАО "ДТЭК Западэнерго".

В свое время работая в органах налоговой милиции государственной налоговой администрации в Ивано-Франковской области в 2008 году [Труш] был задокументирован работниками УБОП на вымогательстве взятки с предпринимателя из г. Долина. К сожалению, при задержании Трушу, переехав ногу милиционеру, удалось скрыться и уничтожить меченые средства, благодаря чему избежать уголовной ответственности. С налоговой Труша поперли. У нас есть все подтверждающие документы этого дела и плюс готовность свидетельствовать по нему бывших правоохранителей и налоговиков”, - считает Мосийчук.

По его словам, Шмыгаль, став главой Ивано-Франковской ОГА, протягивает Труша на должность Рогатинской РГА, а став премьер-министром делает его главой Тернопольской ОГА. Мосийчук напомнил, что в рамках громкого дела НАБУ по задержанию на взятке главы Тернопольского облсовета Михаила Головко фигурируют также два заместителя Труша.

“У самого Труша тоже прошли обыски, но подозрение ему не вручали. А дело в том, что находившийся в теме и судьбе Труша о разработке НАБУ предупредил премьер и друг Шмыгаль, которому в свою очередь информацию об оперативных действиях правоохранителей-антикоррупционеров слив один из прокуроров. В это время Труш начал заметать следы, двоих уже задокументированных НАБУ заместителей мобилизовал в 105 Тернопольскую бригаду ТрО, а коррупционные обвинения решили сместить с Труша в сторону председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко”, - резюмировал Мосийчук.