Криштафович прокомментировал новые рейтинги: УДАР будет в следующем созыве Рады

За последний месяц рейтинг партии УДАР вырос почти вдвое – с 2,4% до 4,5%. Данные опроса КМИС прокомментировал член политсовета партии, политический эксперт Орест Криштафович у себя на странице в Facebook.

"Это результат качественно новых подходов к партийному строительству", – пишет он.

Юрист обращает внимание, что партия существенно усиливает региональные команды с сильными и авторитетными лидерами. Он убежден, такая стратегия позволит УДАРу сохранить положительную тенденцию роста доверия граждан и даже войти в следующий состав парламента.

"Уверен, с такой динамикой УДАР точно будет в следующем созыве Рады. И это будет политическая сила нового качества", – добавил Криштафович.

Он также обратил внимание на ценностях, объединяющих партийцев. "Это не о партии-однодневке или проекте под выборы. Это об общих ценностях-демократии, прозрачности, патриотизме", – пишет юрист.

Криштафович подытожил, что"украинское общество устало от пустой болтовни и политики по телешоу". По его словам, народ ждет конкретных решений и лидеров, которые способны их принимать.

Напомним, социологический опрос КМИС был обнародован 30 ноября. По его данным, среди парламентских партий относительно высокую поддержку имеют "Европейская солидарность" (14,8% среди всех респондентов и 17,1% среди тех, кто определился с выбором), "Слуга народа" (соответственно, 13% и 15%) и "Батькивщина" (11,5% и 13,3%).