Мэр Конотопа, обливший водой "слугу народа" Качуру, получил подозрение в хулиганстве — СМИ

Мэру Конотопа Сумской области Артему Семенихину сообщили о подозрении по статье 296 Уголовного кодекса (хулиганство) за инцидент полугодичной давности с депутатом Верховной Рады от "Слуги народа" Александром Качурой.

Как сообщает PavlovskyNews со ссылкой на источники в силовых органах, также в отношении чиновника ведется расследование и по растрате городского бюджета.

В то же время публично ни Семенихин, ни Качура, ни Государственное бюро расследований, ни полиция, ни Сумская областная прокуратура об этом пока не сообщают.

Напомним, что 5 августа 2021 года Качура, являющийся уроженцем Конотопа, пришел на заседание городского совета, где выступил с критикой местных властей за неудовлетворительную очистку воды в городе. При этом он продемонстрировал пластиковую бутылку с мутноватой водой, набранной, как утверждалось, из-под крана.

Однако после ответной речи о нехватке бюджетных средств на водопровод Семенихин неожиданно взял упомянутую бутылку, стоявшую перед ним, и со словами "предлагаю вам немножко отрезвиться нашей конотопской водичкой и прийти немножко в себя" попытался вылить содержимое на сидевшего в президиуме Качуру.

Впрочем, в ходе возникшей потасовки основное количество вылитой воды попало на самого же мэра Конотопа. Качура же после инцидента сообщил, что полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства и препятствования депутату Рады, однако в дальнейшем о развитии этой истории публично не сообщалось.

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Отметим, что представляющий "Всеукраинское объединение "Свобода" Семенихин возглавлял Конотоп с 2015 года, однако на следующих очередных выборах в 2020 году проиграл кандидату Александру Луговому.

Однако спустя три недели после победы на выборах Луговой умер от Covid-19, в связи с чем пришлось назначить новые выборы. На них во второй раз победил Семенихин.