Міндовкілля без конкурсу призначає до Карпатського природного парку корумпованого директора – ЗМІ

Нового директора Карпатського національного природного парку можуть призначити без проведення конкурсу. Як повідомляє "Апостроф" , найстаріший природний парк України може очолити Степан Гошовський, який, за даними видання, раніше був замішаний у торгівлі незаконною деревиною.

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"З 2013 року Гошовський постійно перебуває у полі зору правоохоронців, зокрема через торгівлю краденим лісом. Незаконна обробка лісодеревини відбувалася на пилорамі поблизу села Тисів, що неофіційно належала Гошовському", - пише видання.

Потенційного директора КНПП також підозрюють у торгівлі контрафактною тютюновою продукцією. Він був частиною угрупування, яке виготовляло цигарки з підробленими акцизними марками. Гошовський особисто відповідав за фасування та перевезення незаконно виготовленої тютюнової продукції. Тютюнові вироби, брикети та дрова у спеціально обладнаних автівках контрабандним шляхом доставляли на європейський ринок, розповіли журналісти.

"Наразі Гошовський працює у Болехівському лісгоспі, де асистує директору установи у незаконній закупівлі дров, самовільних рубках, а також у залякуванні місцевих активістів", – цитує видання політичного експерта Олексія Голобуцького.

У ЗМІ нагадали, що спроби Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів змінити директора Карпатського національного парку почалися ще раніше. Так, з 2019 року комісія Міндовкілля проводила конкурси на посаду директора установи, але кандидатів, яких висував колектив парку, або відсторонювали, або просто не допускали до участі.

"Нині воєнний стан несподівано відкрив інші можливості – призначення директора в обхід конкурсних процедур. Справа в тому, що Міндовкілля пропонує вкрай суперечливих кандидатів", - зазначили журналісти.

До Гошовського міністерство пропонувало кандидадутуру Сергія Кузька, який декілька разів подавався на конкурс, однак його щоразу не допускали до участі у зв’язку з "відсутністю стажу роботи на керівних посадах". Завдяки розголосу з боку колективу КНПП обласна влада не стала ухвалювати призначення Кузька.

За кандидатами у директори КНПП стоять сили, що хочуть отримати вільний доступ до ресурсів парку, вважають журналісти. За їх даними, мова йде про представників так званої групи "Приват", які запланували відчуження 200 га заповідних земель під потреби курорту "Буковель".