Минсреды без конкурса назначает в Карпатский природный парк коррумпированного директора – СМИ

Новый директор Карпатского национального природного парка может быть назначен без проведения конкурса. Как сообщает "Апостроф", самый старый природный парк Украины может возглавить Степан Гошовский, который, по данным издания, замешан в торговле незаконной древесиной.

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"С 2013 года Гошовский постоянно находится в поле зрения правоохранителей, в частности, из-за торговли краденым лесом. Незаконная обработка лесодревесины происходила на пилораме вблизи села Тисов, неофициально принадлежавшей Гошовскому", - пишет издание.

Потенциальный директор КНПП также подозревается в торговле контрафактной табачной продукцией. Он был частью группировки, которая производила сигареты с поддельными акцизными марками. Гошовский лично отвечал за расфасовку и перевозку незаконно изготовленной табачной продукции. Табачные изделия, брикеты и дрова в специально оборудованных машинах контрабандным путем доставляли на европейский рынок, рассказали журналисты.

"В настоящее время Гошовский работает в Болеховском лесхозе, где ассистирует директору учреждения в незаконной закупке дров, самовольных рубках, а также в запугивании местных активистов", – цитирует издание политического эксперта Алексея Голобуцкого.

В СМИ напомнили, что попытки Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов сменить директора Карпатского национального парка начались еще раньше. Так, с 2019 года комиссия Минсреды проводила конкурсы на должность директора учреждения, но кандидатов, которых выдвигал коллектив парка, либо отстраняли, либо просто не допускали к участию.

"Сейчас военное положение неожиданно открыло другие возможности – назначение директора в обход конкурсных процедур. Дело в том, что Минсреды предлагает крайне спорных кандидатов", - отметили журналисты.

До Гошовского министерство предлагало кандидатуру Сергея Кузько, который несколько раз подавался на конкурс, однако его каждый раз не допускали к участию в связи с "отсутствием стажа работы на руководящих должностях". Благодаря огласке со стороны коллектива КНПП областные власти не стали принимать назначения Кузько.

За кандидатами в директора КНПП стоят силы, желающие получить свободный доступ к ресурсам парка, считают журналисты. По их данным, речь идет о представителях так называемой группы Приват, которые запланировали отчуждение 200 га заповедных земель под нужды курорта "Буковель".