НАБУ поймало депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына на взятке в 1,2 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро поймало депутата Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына в момент, когда он пытался получить крупную взятку. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Пресс-служба НАБУ уточнила, что операцию по задержанию провели совместно с сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Известно, что вместе с Трубицыным НАБУ поймало и пятерых его подельников. Предварительно известно, что нардеп получал взятку в размере 1,2 миллиона гривен. Суммарно взятка составила 1,4 миллиона гривен.

Следствие установило, что Трубицын в сговоре с группой лиц обеспечивал своим "заказчикам" победу в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли (МАФов).

"Речь шла о семи локациях в разных районах столицы (Дарницком, Днепровском, Шевченковском и т.п.). Свои "услуги" участники схемы оценили в 1,39 миллиона гривен в год, которые впоследствии планировали распределить между собой", — рассказали в НАБУ.

Как известно, в Киевсовете Трубицын возглавляет постоянную комиссию по предпринимательству, промышленности и городскому благоустройству, он также является главой межфракционного объединения "Успешный Киев".

По данным СМИ, его кандидатуру продвигал олигарх, владелец харьковского рынка "Барабашово" и депутат от ОПЗЖ Александр Фельдман. В бытность Фельдмана депутатом от Партии регионов Трубицын работал у него помощником.

Это уже второй случай с начала года, когда НАБУ ловит депутатов от "Слуги народа" на крупной взятке. Предыдущий раз Сергея Кузьминых поймали "на горячем" во время получения взятки в 558 тысяч гривен.

31 января генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении Кузьминых. По ее словам, депутат подозревается в совершении уголовного правонарушения с использованием своих служебных полномочий и влияния.

Однако судебный процесс затянулся, так как Кузьминых не может найти свой паспорт. Сначала он пришел на суд без документов, из-за чего заседание перенесли. Однако на следующее заседание нардеп вовсе не явился. Оказалось, что его паспорт в Житомире, куда он поехал за документом.