"Забыл паспорт": суд по мере пресечения нардепу Кузьминых перенесли

Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения народному депутату Сергею Кузьминых, которого поймали "на горячем" во время получения взятки в 558 тысяч гривен.

Как оказало, Кузьминых не взял с собой паспорт. Из документов при себе у него было только удостоверение народного депутата. Судья заявил, что видит подсудимого впервые, а соответственно, "он не может знать, точно это Кузьминых или нет".

Поэтому заседание перенесли на 8 февраля, на 7:45 утра. Отметим, что прокуратура требовала для Кузьминых меру пресечения в виде взятия под стражу на 2 месяца либо внесения мизерного залога в размере 49 600 гривен.

Напомним, сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генерального прокурора провели совместную операцию и поймали Кузьминых во время получения взятки 28 января.

Уже 31 января генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении Кузьминых. По ее словам, депутат подозревается в совершении уголовного правонарушения с использованием своих служебных полномочий и влияния.

По данным следствия, Кузьминых получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

НАБУ опубликовала часть доказательств вины Кузьминых. В частности, обнародовано видео переговоров депутата с представителями частной компании, в ходе которых обсуждались детали получения т.н. отката — 30% от общей суммы контракта на поставку медицинского оборудования для УЗИ и МРТ.

После публикации этого видео НАБУ неожиданно объявило нардепа в розыск. Бюро объяснило свое решение тем, что подозреваемый систематически не является в правоохранительные органы по их вызову, отсутствует по месту жительства и скрывается от детективов НАБУ.

При этом сам Кузьминых тогда заявил, что "с удивлением узнал из интернета о розыске". Он отметил, что не прячется от следователей, тем не менее, НАБУ и САП официально задержали нардепа 7 февраля.