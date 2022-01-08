Под Тегераном открыли Аллею памяти жертв украинского рейса PS752 авиакомпании "МАУ"

Во вторую годовщину крушения украинского самолета под Тегераном, посольство Украины в Исламской республике Иран открыло под Тегераном Аллею памяти жертв авиакатастрофы МАУ

8 января — во вторую годовщину крушения украинского самолета под Тегераном, посольство Украины в Исламской республике Иран открыло под Тегераном Аллею памяти жертв авиакатастрофы МАУ. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

На Аллею памяти жертв рейса PS752 высадили 176 деревьев в память обо всех погибших в трагедии.

Посол Украины в Исламской республике Иран, работники посольства и члены их семей установили 11 памятных знаков с портретами погибших в авиакатастрофе украинцев.

Коллектив посольства принял участие в возложении цветов, зажигании свечей и почтил память жертв минутой молчания.

Напомним, 6 января Иран прекратил переговоры с международной группой, которая была создана после катастрофы Boeing 737-800 авиакомпании МАУ рейса Тегеран — Киев.

Еще ранее — 22 ноября 2021 года, суд в Иране начал слушания по делу о сбитом самолете МАУ. На заседании присутствовали военнослужащие разного ранга, которых подозревают в крушении украинского самолета. Также в зале находились семьи потерпевших и их адвокаты, которые представили 103 жалобы по поводу сбитого рейса МАУ.