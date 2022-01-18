Политики-популисты потеряли поддержку во всем мире — этому способствовала пандемия

Во время пандемии коронавируса популистской политики во всем мире перестала пользоваться популярностью. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на данные опроса более полумиллиона человек.

В исследовании Институтом государственной политики Беннета Кембриджского университета, приняли участвовали люди из 109 стран. Группа социологов отслеживала политические взгляды участников с 2020 года.

В отчете есть явные признаки того, что так называемая "популистская волна", в ходе которой к власти пришли радикальные противники истеблишмента , в том числе бывший президент США Дональд Трамп, может ослабнуть.

Исследование показало, что в период с весны 2020 года до последнего квартала 2021 года рейтинг одобрения популистских лидеров снизился в среднем на 10%. В Европе доля людей, намеревающихся голосовать за популистскую партию, за тот же период снизилась в среднем на 11% — до 27%.

В то время как европейская поддержка действующих партий увеличилась во время первых карантинов, правящие популистские партии континента, в том числе итальянское "Движение пяти звезд" и венгерская "Фидес", испытали наибольшее снижение поддержки.

Оппозиционные популистские партии также потеряли поддержку во время пандемии, в то время как "мейнстримные" оппозиционные партии получили сторонников.

По словам исследователей, неправильное отношение к кризису Covid-19 популистских лидеров, стремление к стабильности и снижение поляризационных взглядов изменили общественное мнение. Опрос также показал, что лидеры популистов также считаются менее надежными источниками информации о коронавирусе, чем их центристские коллеги.

Пандемия вызвала сдвиг в сторону технократической политики, говорится в документе, что укрепило доверие к правительствам и экспертам, таким как ученые.

"История политики в последние годы — это появление политиков, выступающих против истеблишмента, которые процветают за счет растущего недоверия к экспертам", — заявил во вторник в пресс-релизе ведущий автор доклада Роберто Фоа.

Он добавил, что во всем мире рухнула поддержка партий, выступающих против истеблишмента, чего не наблюдалось у более "мейнстримных" политиков.

Соавтор доклада Ксавьер Ромеро-Видаль отметил, что пандемия создала "ощущение общей цели, которое, возможно, уменьшило политическую поляризацию, которую мы наблюдали в последнее десятилетие".

Несмотря на результаты, исследователи заявили, что снижение поддержки популистов не привело к большей вере в либеральную демократию.

В то время как доверие к правительствам неуклонно росло на протяжении всей пандемии, увеличившись в среднем на 3,4 процентных пункта в демократических странах мира, вера в демократию как политическую систему стабилизировалась.

"Удовлетворенность демократией лишь немного восстановилась после спада в 2019 году и все еще значительно ниже среднего долгосрочного показателя, — сказал Фоа. — Одно из самых больших спадов демократической поддержки во время пандемии наблюдалось в Германии, Испании и Японии — странах с большой численностью пожилого населения, особенно уязвимых к вирусу".

В США количество участников, считающих демократию плохим способом управления своей страной, увеличилось более чем вдвое с 10,5% в 2019 году до 25,8% в 2021 году.

В Украине некоторые решения власти эксперты также называют популизмом. Так считает, например, директор Института социально-политического прогнозирования "Диалог" Андрей Миселюк. Он отметил, поскольку президент Зеленский начал говорить о непримиримой и бескомпромиссной борьбе с олигархатом — это верный признак того, что он встал на тропу популизма.

Некоторые украинские политики также взяли себе на вооружение противостояние легализации азартных игр, поскольку за долгие годы нелегальной работы украинцы изрядно устали от царящей в этой сфере вакханалии и незащищенности.