Рада приняла закон об орошении земель

Верховная Рада приняла закон №5202-д об объединении водопользователей. За него проголосовали 279 народных депутатов Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

По его словам, этот закон дает старт ирригационной реформе, которая является логическим продолжением земельной реформы и открывает новые возможности для агросектора Украины.

"Этим законом парламентарии заложили основы реформирования мелиоративной отрасли Украины, без которого уже в ближайшие годы об эффективном бережливом орошении можно было бы забыть. Отныне все водопользователи могут объединяться в юридически зарегистрированные объединения, брать на баланс объекты оросительных систем и управлять ими через коллективные решения, где голос каждого водопользователя будет важен", – написал глава Минюста.

Лещенко отметил, что именно такая форма управления отраслью сможет вывести из упадка.

"Оросительные системы должны быть в управлении тех, кто напрямую зависит от них. Это аграрии, землепользователи и землевладельцы, и точно не чиновник в Киеве или даже в области", – добавил он.

Лещенко подчеркнул, что за время независимости оросительные площади ежегодно стремительно сокращались, и с 2,3 млн гектаров в 1990 году осталось лишь 550 тысяч в 2021-м. Среди причин – и хищение оборудования насосных станций, высокие тарифы за полив, и отсутствие государственных средств на восстановление оросительной инфраструктуры.

"Именно для спасения отрасли были наработаны в законопроекте децентрализованные механизмы управления мелиорацией в Украине. Без всяких преувеличений этот закон является краеугольным камнем не только дальнейшего развития сельского хозяйства, но и реагирования на климатические изменения, сохранение почв и энергосбережение в с/х производстве", – отметил Лещенко.

Он добавил, что над этим вопросом работали государственные органы, международные партнеры, эксперты, профильные ассоциации аграриев и парламентарии.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины поддержит фермеров, которые используют технологии орошения земель.

В частности, государство компенсирует 25% затрат тем сельхозпроизводителям, которые установили или модернизировали системы орошения в своих хозяйствах.

Напомним, в начале апреля 2021 года Кабинет министров расширил государственную финансовую поддержку сельхозпроизводителей.