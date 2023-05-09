Розгляд "справи Сенниченка" в закритому режимі може свідчити про маніпулювання фактами - ЗМІ

Рішення про розгляд справи про звинувачення НАБУ проти екс-керівництва Фонду держмайна, Одеського припортового заводу (ОПЗ) та Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) в закритому режимі може свідчити про маніпулювання фактами з боку слідства.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів адвокат Андрій Циганков, який представляє захист одного з фігурантів Павла Присяжнюка.

"Громадськості фактично кажуть, що це закрите провадження. Хоча справа має великий суспільний резонанс. Це прагнення до втаємничення є небезпечним та тривожним сигналом, що демонструє, що може відбуватися маніпулювання фактами, маніпулювання громадською думкою, а також намагання нав’язати думку про винуватість підозрюваних ще до того, як вони отримають змогу захистити себе та надати свої аргументи", - сказав Циганков.

На думку адвоката, форма, у якій НАБУ повідомило про справу, а також інформаційні "витоки", створюють упередженість щодо винуватості та можуть свідчити про спробу чинити інформаційний тиск на суд.

"Давайте розпочнемо із того моменту, коли доволі важкі звинувачення вийшли у публічну площину. Спочатку на сайті НАБУ з'являється фільм, в якому виступає детектив бюро і каже: "Хлопці дивіться: ми ось викрили ситуацію, коли колишній голова Фонду держмайна, якого ми не називаємо (ніхто начебто не знає про кого йде мова), разом із певними особами (і ми теж їх не називаємо) начебто заволоділи сумою близько півмільярда гривень". Яким чином це відбулося за версією слідства? Ми підприємство не називаємо і нічого не називаємо, але от дивіться: у нас є листування, у нас є розмови телефоном, у нас є все - ми все довели і ми ось сьогодні героїчно робимо заяву", - додав Циганков.

Юрист зазначає, що "буквально синхронно цей викид підхоплює кілька сайтів, зокрема відома своєю проросійською позицією "Страна.ua", які моментально розповідають, що з їхніх джерел їм стало відомо, що мова йде про панів Сенниченка, Байрака та інших осіб".

"Тобто, коли мова йде про звинувачення, то справа начебто є прозорою та публічною, але коли журналісти, наприклад, мають намір відвідати судові засідання із обрання запобіжного заходу підозрюваним, подають клопотання до суду та кажуть: "Ми хочемо розуміти суть справи і хочемо бути присутніми", то журналістів не допускають до засідань, Антикорупційна прокуратура "закриває" провадження і всередині щось "вариться", - звертає увагу Циганков.

Нагадаємо, наприкінці березня Національне антикорупційне бюро заявило, що викрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сеннниченком.

Упродовж 2019-2021 років її учасники ніби-то заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".