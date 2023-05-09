Рассмотрение "дела Сенниченко" в закрытом режиме может свидетельствовать о манипулировании фактами, - СМИ

Решение о рассмотрении дела об обвинении НАБУ против экс-руководства Фонда госимущества, Одесского припортового завода (ОПЗ) и Объединенной горно-химической компании (ОГХК) в закрытом режиме может свидетельствовать о манипулировании фактами со стороны следствия.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал адвокат Андрей Цыганков, представляющий защиту одного из фигурантов Павла Присяжнюка.

"Общественности фактически говорят, что это закрытое производство. Хотя дело имеет большой общественный резонанс. Это стремление к посвящению является опасным и тревожным сигналом, демонстрирующим, что может происходить манипулирование фактами, манипулирование общественным мнением, а также попытка навязать мнение о виновности подозреваемых". еще до того, как они смогут защитить себя и предоставить свои аргументы", - сказал Цыганков.

По мнению адвоката, форма, в которой НАБУ сообщило о деле, а также информационные "истоки", создают пристрастность к виновности и могут свидетельствовать о попытке оказывать информационное давление на суд.

"Давайте начнем с того момента, когда довольно тяжелые обвинения вышли в публичную плоскость. Сначала на сайте НАБУ появляется фильм, в котором выступает детектив бюро и говорит: "Ребята смотрите: мы вот разоблачили ситуацию, когда бывший глава Фонда госимущества, которого мы не называем (никто вроде не знает о ком идет речь), вместе с определенными лицами (и мы тоже их не называем) вроде бы завладели суммой около полумиллиарда гривен". Каким образом это произошло по версии следствия? Мы предприятие не называем и ничего не называем, но вот смотрите: у нас есть переписка, у нас есть разговоры по телефону, у нас есть все - мы все доказали и мы вот сегодня героически делаем заявление", - добавил Цыганков.

Юрист отмечает, что "буквально синхронно этот выброс подхватывает несколько сайтов, в том числе известная своей пророссийской позицией "Страна.ua", которые моментально рассказывают, что из их источников им стало известно, что речь идет о господах Сенниченко, Байраке и других лицах".

"То есть, когда речь идет об обвинениях, то дело вроде бы прозрачное и публичное, но когда журналисты, например, намерены посетить судебные заседания по избранию меры пресечения подозреваемым, подают ходатайство в суд и говорят: "Мы хотим понимать суть дела и хотим быть присутствующими", то журналистов не допускают к заседаниям, Антикоррупционная прокуратура "закрывает" производство и внутри что-то "варится", - обращает внимание Цыганков.

Напомним, в конце марта Национальное антикоррупционное бюро заявило, что разоблачило преступную организацию во главе с бывшим главой Фонда госимущества Дмитрием Сеннниченко.

В течение 2019-2021 годов ее участники якобы завладели более 500 млн грн средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".