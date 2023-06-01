Румунія підтримає вступ України в НАТО — декларація

У межах візиту до Молдови для участі в саміті Європейської політичної спільноти 1 червня президент Володимир Зеленський та його румунський колега Клаус Йоганніс підписали декларацію про підтримку Румунією євроатлантичної інтеграції України.

Офіс Президента України опублікував документ.

В декларації сторони підписалися під тим, що Росія становить найбільш значну та безпосередню загрозу для безпеки союзників, а також для миру й стабільності. Те саме визначено в Стратегічній концепції НАТО 2022 року, ухваленій главами держав та урядів на саміті НАТО в Мадриді у червні 2022 року.

В документі йдеться, що сторони виступають за те, щоб Україна самостійно обирала механізми забезпечення власної безпеки, включно з майбутнім членством у НАТО. Сторони також нагадали альянсу про декларацію Бухарестського саміту НАТО 2008 року, у якій члени союзу погодилися, що Україна стане членом НАТО, коли будуть виконані умови.

Сторони дійшли висновку, що процес розширення НАТО був історичним успіхом, тому альянс має дотримуватися політки відкритих дверей.

Румунія також готова доєднатися до двосторонніх консультацій щодо міжнародних гарантій безпеки України на період до набуття членства в НАТО на основі Київського безпекового договору від 13 вересня 2022 року.

Окремо в декларації підтверджено, що Румунія підтримує Україну в тому, щоб стати членом НАТО, щойно дозволять умови.

"Під час зустрічі ми також обговорили подальші кроки в допомозі нашій державі з боку Румунії з метою протистояння російській агресії, двосторонню взаємодію. Окрему увагу приділили реалізації формули миру як основи для забезпечення сталого справедливого миру на континенті та відновлення світового порядку", — розповів Зеленський.

Нагадаємо, в альянсі заявили, що Україна не зможе приєднатися до НАТО, поки триває війна.