Румыния поддержит вступление Украины в НАТО - декларация

В рамках визита в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества 1 июня президент Владимир Зеленский и его румынский коллега Клаус Иоганнис подписали декларацию о поддержке Румынией евроатлантической интеграции Украины.

Офис Президента Украины опубликовал документ.

В декларации стороны подписались под тем, что Россия представляет наиболее значительную и непосредственную угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности. Это же определено в Стратегической концепции НАТО 2022 года, принятой главами государств и правительств на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года.

В документе говорится, что стороны выступают за то, чтобы Украина самостоятельно выбирала механизмы обеспечения собственной безопасности, включая будущее членство в НАТО. Стороны также напомнили альянсу о декларации Бухарестского саммита НАТО в 2008 году, в котором члены союза согласились, что Украина станет членом НАТО, когда будут выполнены условия.

Стороны пришли к выводу, что процесс расширения НАТО был историческим успехом, поэтому альянс должен соблюдать открытые двери.

Румыния также готова присоединиться к двусторонним консультациям по международным гарантиям безопасности Украины на период до вступления в НАТО на основе Киевского договора безопасности от 13 сентября 2022 года.

Отдельно в декларации подтверждено, что Румыния поддерживает Украину в том, чтобы стать членом НАТО, как только разрешат условия.

"Во время встречи мы также обсудили дальнейшие шаги в помощи нашему государству со стороны Румынии с целью противостояния российской агрессии, двустороннее взаимодействие. Отдельное внимание было уделено реализации формулы мира как основы для обеспечения устойчивого справедливого мира на континенте и восстановления мирового порядка", - рассказал Зеленский.

Напомним, в альянсе заявили, что Украина не сможет присоединиться к НАТО, пока идет война.