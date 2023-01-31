Шабунін: після призначення Лієва головним по закупівлям зброї Резніков має піти

З літа 2022 року міністр оборони Олексій Резніков призначив т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України Олександра Лієва, який відомий тим, що блокував доступ ЗСУ донаших маяків, закликав "почути Крим", підтримував "референдум", повідомляє громадський активіст, голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін.

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"Від Лієва залежить, у кого, за скільки і яку зброю та військову техніку купує Україна. Також у нього є вся інформація про іноземні комплектуючі, графік проплат за контрактами, місця розташування виробництв в Україні і терміни поставок. Департамент Лієва здійснює багатомільярдні контракти попри казки Резнікова, що зброю закуповує новостворена агенція з оборонних закупівель за стандартами НАТО," - пише Шабунін.

Окрім того, Лієв від імені Міноборони співпрацює з міжнародними партнерами по оснащенню ЗСУ сучасною зброєю.

Шабунін уточнює, що Олександр Лієв, якого в період війни Резніков поставив на посаду головного відповідального за закупівлі зброї, — уродженець міста Ухта Республіки Комі РФ, колишній міністр курортів та туризму АР Крим часів Януковича, нагороджений в 2013 році "орденом святой Анни Трєтьєй Стєпєні від Глави російського Імпєраторського Дома Государині Вєлікой Княгіні Марії Владіміровни".

"Служу Отечеству!", - написав Лієв у соцмережах після нагородження.

Шабунін вказує, що 5 березня 2014 року, Олександр Лієв в інтерв'ю Громадському закликає Київ "почути Крим" і "легалізувати референдум" та його статус.

"Вибор между западом і востоком – конечно ми мєнтально рускіє", – цитує Шабунін Лієва. Потім Лієв вільно йде в приміщення уряду Криму, який на той час вже контролювався російськими військовими.

"У січні 2006 року Лієв координував виставлення пікетів та блокпостів біля маяків, які за розподілом Чорноморського флоту CРCР мали відійти Україні, але незаконно утримувалися флотом РФ. Проросійські активісти протидіяли українським військовим морякам, які намагалися увійти на територію маяків у Великій Ялті, Феодосії і поблизу Генічеська. Ну і якщо вам раптом мало російського треку закупівельника Міноборони, то в нього щей корупційних хвостів вистачає. Більше як про ці хвости так і про російську приналежність Лієва розписали тут," – пише Шабунін.

Чи знав Резніков про російсько/корупційні хвости людини, яку з літа призначив головним із закупівель зброї для України? Не міг не знати – ця інформація елементарно гуглиться, , задається питанням і відповідає на нього активіст.

"Висновок з цієї історії має бути виключно кадровими. І стосуватися цей висновок має міністра безпосередньо," — резюмує Шабунін.