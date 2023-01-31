Шабунин: после назначения Лиева главным по закупкам оружия Резников должен пойти

С лета 2022 года министр обороны Алексей Резников назначил и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины Александра Лиева, который известен тем, что блокировал доступ ВСУ к нашим маякам, призвал "услышать Крым", поддерживал "референдум", сообщает общественный активист, глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

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"От Лиева зависит, у кого, за сколько и какое оружие и военную технику покупает Украина. Также у него есть вся информация об иностранных комплектующих, графике проплат по контрактам, местоположении производств в Украине и сроках поставок. Департамент Лиева осуществляет многомиллиардные контракты, несмотря на сказки Резникова, что оружие закупает новосозданное агентство по оборонным закупкам по стандартам НАТО," - пишет Шабунин.

Кроме того, Лиев от имени Минобороны сотрудничает с международными партнерами по оснащению ВСУ современным оружием.

Шабунин уточняет, что Александр Лиев, которого в период войны Резников поставил на должность главного ответственного за закупки оружия - уроженец города Ухта Республики Коми РФ, бывший министр курортов и туризма АР Крым времен Януковича, награжденный в 2013 году "орденом святой Анны Третьей Степени от Главы российского Императорского Дома Государыни Великой Княгини Марии Владимировны".

"Служу Отечеству!", - написал Лиев в соцсетях после награждения .

Шабунин указывает, что 5 марта 2014 года Александр Лиев в интервью Общественному призывает Киев "услышать Крым" и "легализовать референдум" и его статус.

"Выбор между западом и востоком – конечно мы ментально русские", – цитирует Шабунин Лиева. Затем Лиев свободно идет в помещение правительства Крыма, которое к тому времени уже контролировалось российскими военными.

В январе 2006 года Лиев координировал установку пикетов и блокпостов у маяков, которые по распределению Черноморского флота CРСР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом РФ. Пророссийские активисты противодействовали украинским военным морякам, пытавшимся войти на территорию маяков в Большой Ялте, Феодосии и вблизи Геническа. Ну и если вам вдруг мало российского трека закупщика Минобороны, то у него еще коррупционных хвостов хватает. Больше как об этих хвостах, так и о российской принадлежности Лиева расписали здесь", – пишет Шабунин.

Знал ли Резников о российско/коррупционных хвостах человека, который с лета назначил главным из закупок оружия для Украины? Не мог не знать – эта информация элементарно гуглится, задается вопросом и отвечает на него активист.

"Выыод из данной истории должен быть исключительно кадровым. И касаться этот вывод должен министра конкретно," — резюмирует Шабунин.