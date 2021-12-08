Войска России на границах Украины: в бундестаге пройдут экстренные слушания

В четверг, 9 декабря, в Германии состоится экстренное заседание Бундестага. Будет рассмотрена реакция на возможное вторжение России в Украину. Об этом сообщил в своем Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"В четверг, 9.12, на пленарном заседании Бундестага состоятся экстренные парламентские слушания на тему: "Позиция Федерального правительства в отношении скопления российских войск вдоль государственных границ Украины", — отметил посол.

Мельник прогнозирует, что можно ожидать "мощное предупреждение путинскому режиму из Берлина".

За день до этого, в среду 8 декабря, немецкий бундестаг 8 декабря избрал социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером Германии. Его кандидатуру поддержали 395 депутатов из 707. В своих публичных заявлениях накануне избрания канцлером Шольц предостерег Россию от нарушения границ Украины, а также обещал жесткий ответ нелегитимному президенту Беларуси Лукашенко из-за ситуации с мигрантами.

Президент США Джозеф Байден заявил лидеру РФ Владимиру Путину во время видеосаммита, что в случае вторжения российских войск в Украину, Штаты применят жесткие санкции.

На встрече с Шольцем, которая состоялась перед выборами канцлера, президент Байден также подчеркнул важность продолжения работы по выполнению совместного заявления США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности, чтобы гарантировать, что РФ не сможет манипулировать потоками природного газа с вредными политическими целями.

Ранее посол Германии в Украине Анка Фельдхузен заявила, что в случае использования России газа как оружия правительство Германии будет принимать соответствующие меры. По ее словам, немецкий регулятор отложил сертификацию газопровода "Северный поток-2", поскольку считает, что сначала нужно сделать анбандлинг. В результате эта магистраль не будет работать еще полгода.

Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии 16 ноября 2021 года временно остановило процесс сертификации компании Nord Stream 2AG в качестве оператора российского газопровода "Северный поток-2". Украина также выступает против его запуска, так как он ставит под угрозу транзитные поставки российского газа в Европу через украинскую территорию. Остановка транзита, как говорят во власти, не только нанесет экономический ущерб, но и поставит под угрозу безопасность Украины.