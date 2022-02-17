Создан альянс Украины, Великобритании и Польши

О создании нового малого альянса в составе Украины, Великобритании и Польши министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время брифинга с министром иностранных дел Британии Лиз Трасс.

"Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества", - сказал Кулеба.

Новый альянс основан на общих принципах Украины, Польши и Великобритании, стремлении этих стран укреплять безопасность, развивать торговлю и осуществлять конкретные действия.

О создании этого трехстороннего альянса должны были объявить еще 2 февраля 2022 года в Киеве, когда столицу Украины посетила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Однако она получила положительный результат теста на Covid-19 и осталась дома на самоизоляции. В результате ее визит, как и объявление нового формата, перенесли.

Украины выступила с инициативой создания формата, который станет частью стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики Украины, в октябре 2021 года.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что вместе с союзниками Великобритания будет продолжать поддерживать Украину и призывает Россию к деэскалации сложившейся ситуации. По ее словам, Кремль не усвоил уроки истории.