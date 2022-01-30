"Справимся сами": Токаев не видит необходимости в международном расследовании событий в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отклонил предложение провести международное расследование массовых протестов в стране в январе 2022 года, в ходе которых были убиты не менее 225 человек.

Об этом Токаев заявил в интервью государственному телеканалу "Хабар24".

"Я не считаю необходимым проводить такое расследование, справимся сами", - заявил Токаев.

С требованиями провести независимое расследование произошедшего ранее выступили Европейский парламент и международные правозащитные организации.

В резолюции Европарламента, принятой 20 января, решительно осуждались "массовые акты насилия, последовавшие за мирными протестами", и "подстрекательская риторика президента Токаева", объявившего всех протестующих, в том числе и мирных, террористами, пишет DW.

В интервью глава государства заявил, что эта резолюция - "рекомендательная", "не носит обязательного характера" и назвал ее "необъективной и преждевременной".

В создании резолюции Токаев обвинил "лоббистов", работающих "по заказу людей, которые когда-то покинули Казахстан", а собственный приказ стрелять по протестующим на поражение Токаев оправдал "интересами государства и безопасности граждан".

“Руководители правоохранительных органов боялись брать на себя ответственность. Полная безынициативность. Я им сказал: если бы маршал Рокоссовский или Жуков каждый день бы спрашивали у Сталина, они бы войну выиграли или нет? Это была настоящая война — нужно было брать на себя ответственность”, — заявил Токаев.

По словам Токаева, полиция была вынуждена действовать в рамках законодательного поля, поэтому принять решение об открытии огня на поражение самостоятельно силовики не могли.

“Наши законы таковы, что после Жанаозена были приняты законы, которые сковывали правоохранителей, именно в таких ситуациях. Поэтому я сказал, что мы должны открывать огонь на поражение против бандитов”, — рассказал Токаев.

Напомним, в начале января Казахстан накрыла волна протестов, которые привели к стычкам протестующих с силовиками и массовым беспорядкам и погромам.

Чтобы придушить митинги, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил военной помощи у Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Страны-участницы организации отправили своих военных и технику в Казахстан "с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране".

Как сообщалось, в результате массовых беспорядков в Казахстане погибли как протестующие, так и правоохранители.

Больше всего погибших зарегистрировано в бывшей столице и трех регионах. В частности, в Алматы, по данным министерства, погибли 103 человека (в том числе двое детей), в Кызылординской области – 21 человек, в Жамбылской – 10, в Алматинской – восемь.

Отметим, по предварительным подсчетам ущерб для бизнеса от беспорядков в Казахстане оценивается в $220 млн.