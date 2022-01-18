"Являюсь пенсионером": Назарбаев впервые обратился к народу после ухода, признав "всю полноту власти" Токаева (ВИДЕО)

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, имеющий также официальный титул Елбасы (лидер нации), впервые после начала протестов и последовавших массовых беспорядков в стране обратился к соотечественникам, заявив о признании всей полноты власти нынешнего президента Касым-Жомарта Токаева.

Текст обращения на казахском и русском языках был опубликован на сайте Назарбаева, при этом русскоязычная часть заметно больше и в целом информативнее казахской, отличаясь от нее по содержанию. Кроме того, его пресс-служба опубликована видео, где Назарбаев этот текст из двух частей зачитывает.

В частности, 81-летний политик заявил, что никуда не уезжал из города, переименованного в честь него и являющегося столицей Казахстана.

"Я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером. В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности", — подчеркнул Назарбаев.

Также он заявил, что в скором времени президент будет избран председателем партии "Нур Отан". В ноябре 2021 года, напомним, было заявлено, что Назарбаев принял решение передать полномочия лидера партии Токаеву, однако формально соответствующая процедура пока не была проведена.

"Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", — подчеркнул первый президент Казахстана.

Он также прокомментировал события в стране, произошедшие в начале января, назвав их "атакой на Казахстан" угрозой для его целостности и независимости.

"Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения", — заявил Назарбаев.

В то же время, обращаясь на казахском языке, он дал более развернутую характеристику произошедшему, возложив вину на организованные группы террористов.

"Организованные экстремистские группы вызвали массовые беспорядки в стране и совершили теракты. В результате пострадали наши мирные жители. Террористы угрожают нашей стране и нашему суверенитету, миру и целостности и лишают нас нашего процветания", — отметил первый президент.

По его словам, основы казахстанской государственности не удалось подорвать именно благодаря оперативным решениям Токаева, поддержка которого является "гражданским долгом каждого из нас". Экс-руководитель страны также выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

"Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос", — убежден он.

В то же время Назарбаев похвалился тем, что в течение его президентства "не покладая рук работал во имя Родины", и за это время, по его словам, были укреплены границы Казахстана и проведены прогрессивные реформы.

"Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдем через кризис и станем еще сильнее. Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. Эту программу нужно поддержать... Благодарю вас за поддержку моего курса реформ и модернизации, который я проводил, находясь на посту главы государства", — добавил он.

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Напомним, что Назарбаев был руководителем Казахстана более 40 лет, в 1979 году став секретарем Центрального комитета Компартии советской республики, в 1984 году возглавил ее Совет министров, а в 1989 году — Верховный совет. Последний назначил его в 1990 году на новосозданную должность президента Казахской ССР, а в 1991 году Назарбаев впервые был избран президентом уже независимой страны на выборах, которые, однако, были безальтернативными.

В марте 2019 года Назарбаев подал в отставку с должности президента. Новым главой государства автоматически стал Токаев, занимавший должность председателя сената (верхней палаты парламента), а затем он победил, по официальным данным, на президентских выборах, прошедших 9 июня 2019 года.

Назарбаев, однако, сначала сохранял свои прочие должности, а в стране продолжал существовать культ его личности, в частности, столица страны была переименована из Астаны в Нур-Султан, в связи с чем реальным руководителем страны до января 2022 года многие называли именно его. При этом еще в апреле 2021 года Назарбаев передал Токаеву должность председателя консультативно-совещательной Ассамблеи народа Казахстана, а в ноябре вознамерился передать ему должность главы правящей партии "Нур Отан", однако он по-прежнему оставался главой Совета безопасности Казахстана.

Закон об этом органе гласит, что лично Назарбаев как первый президент и лидер нации имеет право занимать эту должность пожизненно. Однако 5 января Токаев на фоне вспыхнувших в Казахстане беспорядков объявил, что Совбез отныне возглавляет он, а не Назарбаев. Причем в тот же день радикальными протестующими был снесен прижизненный памятник Назарбаеву в Талдыкоргане, административном центре крупнейшей по населению Алматинской области.

Позже пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что тот якобы добровольно передал Токаеву полномочия главы Совбеза, при этом он физически все время кризиса находился в Нур-Султане и поддерживает действия Токаева по подавлению беспорядков. Однако сам Назарбаев с конца декабря 2021 года себя публично никак не проявлял, потому до 18 января было неизвестно, где он в действительности находится и какую позицию занимает в сложившейся ситуации.

При этом 11 ноября Токаев обвинил Назарбаева во взращивании олигархов в Казахстане и анонсировал введение механизма, по которому те будут обязаны "делиться с народом" своим богатством.

Стоит также отметить, что после беспорядков в Казахстане, триггером которых стало повышение цены на сжиженный газ, из госкомпаний "Казтрансгаз" и "Казтрансойл", как сообщали СМИ, были уволены их руководители Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев. Оба они являются зятьями Назарбаева. А 17 января третий зять экс-президента Тимур Кулибаев заявил об уходе с поста главы национальной палаты предпринимателей "Атамекен".