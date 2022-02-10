Суд освободил Стерненко от ответственности за незаконное хранение боеприпасов

Верховный суд принял решение освободить бывшего активиста одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко от ответственности по статье 309 УК Украины, которая предусматривает наказание за незаконное хранение боеприпасов.

Об этом Стерненко сообщил на своих страницах в социальных сетях.

"Шаг за шагом уничтожаем сфабрикованное обвинение. С сегодняшнего дня я больше не имею судимости, потому что обвинения по ст. 263 УКУ (патрон) с меня таки снято", - написал активист Facebook.

Он также сообщил, что ранее апелляционный суд снял и обвинение по ст. 187 (разбой). В то же время Стерненко все еще признан судом виновным по статье 146 УКУ (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Напомним, 23 февраля 2021 года Приморский районный суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении директора дома культуры в селе Фонтанка Сергея Щербича 24 апреля 2015 года, вскоре после его избрания депутатом Коминтерновского райсовета.

Его приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

В конце мая 2021 года Одесский апелляционный суд пересмотрел приговор Сергею Стерненко по делу о похищении депутата Сергея Щербича в 2015 году.

Меру наказания изменили на условный срок — один год. Тогда же приговор в части разбоя суд решил вообще отменить за недоказанностью.