Суд отказался принимать на рассмотрение дело против Савченко и Рубана

Броварской горрайонный суд Киевской области 29 ноября решил вернуть в прокуратуру обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховной Рады Надежды Савченко, а также бывшего руководителя общественной организации "Офицерский корпус" и одноименной партии Владимира Рубана. Об этом сообщила на своей странице в Facebook сама Савченко.

"Обвинительный акт с обвинением Надежды Савченко и Владимира Рубана "в подрыве Верховной Рады минометами из баржи, плывущей по Днепру", возвращен прокурору по причине необоснованности обвинения! В мере пресечения в виде содержания под стражей Надежды Савченко и Владимира Рубана прокурору отказано! Это все, что нужно знать о судилище порошенковского режима над офицерами Рубаном и Савченко, которому пришел конец!" - написала она.

Напомним, что Рубан, ставший известным как участник переговоров по обмену удерживаемыми лицами между украинскими властями "ДНР/ЛНР", был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ при выезде с неподконтрольной части Донецкой области с арсеналом оружия. Он был обвинен в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием. На следующий день Рубан был арестован.

Спустя неделю, 15 апреля, тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в зале парламента, что имеются неопровержимые доказательства того, что Савченко "лично планировала, лично вербовала, давала указания о том, как провести теракт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушив купол ВР и автоматами добивая тех, кто выживет".

Фото: Facebook-страница адвоката Алексея Шевчука

22 апреля 2018 года Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности, и сразу же была задержана Службой безопасности Украины, а на следующий день арестована.

Савченко и Рубану вменили часть 1 статьи 14, часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват власти), часть 1 статьи 14, часть 2 статьи 28 и статью 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 258 (террористический акт), часть 1 статьи 258-3 (создание террористической группы), а также часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой) Уголовного кодекса.

В конце января 2019 года дело было направлено в Славянский горрайонный суд Донецкой области, однако после отвода судей дело передали в Черниговский районный суд Черниговской области. Последний, однако, 14 февраля также удовлетворил ходатайство защиты Савченко и Рубана об отводе коллегии судей.

25 февраля 2019 года уже Верховный суд определил подсудность дела против Савченко и Рубана за Соломенским районным судом Киева. Однако на следующий же день коллегия судей и этого суда удовлетворила ходатайство защиты обвиняемых об отводе, после чего дело передали в Киевский апелляционный суд для определения другого суда, который будет его рассматривать. Тот 8 апреля решил, что им станет Дарницкий райсуд Киева.

Однако 10 апреля и Дарницкий райсуд удовлетворил аналогичное ходатайство защиты Савченко и Рубана. 12 апреля Киевский апелляционный суд решил, что дело будет слушать Броварской горрайонный суд.

16 апреля 2019 года Савченко и Рубана освободили из-под стражи ввиду того, что закончился срок действия этой меры пресечения. В дальнейшем Броварской горрайсуд неоднократно переносил рассмотрение дела ввиду загруженности.