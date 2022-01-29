Украина и Канада планируют модернизировать соглашение о свободной торговле

27 января первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко и министр внешней торговли, поддержки экспорта, малого предпринимательства и экономического развития Канады Мэри Инг анонсировали проведение переговоров по модернизации Соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной (CUFTA).

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, об этом министры заявили во время онлайн-встречи.

"Сегодня, когда мы отмечаем 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и Канадой, модернизация CUFTA взаимовыгодна для предприятий и потребителей наших государств", – сообщила Свириденко.

В Минэкономики отмечают, что Канада уже три десятилетия является важным торговым партнером Украины. Так, по результатам 2021 года, объем экспорта украинских товаров вырос почти вдвое – с $81,3 до $160,1 млн.

CUFTA позволила экспортерам обеих стран использовать больше возможностей, улучшила условия доступа к рынкам и создала более предполагаемую и прозрачную торговую среду.

В ходе предстоящих переговоров о модернизации CUFTA Канада и Украина обсудят возможность расширения сотрудничества во многих аспектах. В частности, в сфере услуг, инвестиций, электронной торговли, трудоустройства и окружающей среды.

Стороны намерены обеспечить равные возможности для международной торговли, особенно предприятий малого и среднего бизнеса.

По информации министерства, интеграция новых положений в CUFTA диверсифицирует и расширит торговое сотрудничество между Канадой и Украиной, что будет способствовать долгосрочному экономическому росту.

Ранее сообщалось, что правительство Канады объявило о выделении 340 млн долларов на поддержку Украины, а также на продление и расширение военной тренировочной миссии Unifier для ВСУ.

Напомним, Украина и Канада построят космическую пусковую площадку в канадской провинции Новая Шотландия.