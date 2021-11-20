Украина и Канада построят космическую пусковую площадку в канадской провинции Новая Шотландия. Презентация проекта и торжественная церемония состоялись в городе Галифакс в Канаде 19 ноября.

Об этом сообщает председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

Проект предусматривает создание в провинции Новая Шотландия коммерческого космодрома для ракеты-носителя “Циклон-4М”, разработки и производства украинских ГП “КБ “Южное” и ГП ПО “Южный машиностроительный завод”.

Отмечается, что проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS).

Командному центру будущей космической пусковой площадки будет присвоено имя бывшего руководителя ГП " КБ "Южное" Александра Дегтярева.

Также отмечается, что накануне космические агентства Украины и Канады подписали Совместное заявление по поводу празднования партнерства украинских предприятий ГП “КБ “Южное”, ГП ПО “Южмаш” с Maritime Launch Services.

Напомним, 16 ноября 2021 года европейская ракета-носитель легкого класса Vega с украинским двигателем от “КБ “Южное” успешно вывела на орбиту три спутника-разведчика Франции.

КБ "Южное" договорилось о выводе на орбиту спутника "Сич-2-30" с космодрома SpaceX.

Вывод в космос спутника "Сич-2-30" является первым шагом реализации Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы, которая предусматривает создание отечественной космической группировки по меньшей мере из семи спутников.

Отметим, что общая стоимость запуска спутника "Сич-2-30" компанией SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в 2 млн долларов.