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Украина и Канада построят космическую пусковую площадку
Украина и Канада построят космическую пусковую площадку в канадской провинции Новая Шотландия. Презентация проекта и торжественная церемония состоялись в городе Галифакс в Канаде 19 ноября.
Об этом сообщает председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.
Проект предусматривает создание в провинции Новая Шотландия коммерческого космодрома для ракеты-носителя “Циклон-4М”, разработки и производства украинских ГП “КБ “Южное” и ГП ПО “Южный машиностроительный завод”.
Отмечается, что проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Командному центру будущей космической пусковой площадки будет присвоено имя бывшего руководителя ГП " КБ "Южное" Александра Дегтярева.
Также отмечается, что накануне космические агентства Украины и Канады подписали Совместное заявление по поводу празднования партнерства украинских предприятий ГП “КБ “Южное”, ГП ПО “Южмаш” с Maritime Launch Services.
Напомним, 16 ноября 2021 года европейская ракета-носитель легкого класса Vega с украинским двигателем от “КБ “Южное” успешно вывела на орбиту три спутника-разведчика Франции.
КБ "Южное" договорилось о выводе на орбиту спутника "Сич-2-30" с космодрома SpaceX.
Вывод в космос спутника "Сич-2-30" является первым шагом реализации Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы, которая предусматривает создание отечественной космической группировки по меньшей мере из семи спутников.
Отметим, что общая стоимость запуска спутника "Сич-2-30" компанией SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в 2 млн долларов.