Украина не подпишет с ЕС соглашение о "промышленном безвизе" в 2022 году, — вице-премьер Стефанишина

Соглашение о "промышленном безвизе" между Украиной и Европейским Союзом не подпишут до конца 2022 года. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она уточнила, что сможет назвать более конкретную дату подписания документа ближе к лету этого года — в июне-августе будет закончена работа миссий, которые занимаются оценкой готовности Украины к заключению соглашения.

Только после завершения проведения этих миссий Кабмин сможет инициировать официальные переговоры с ЕС по вопросу подписания соглашения о "промышленном безвизе".

"Но прежде чем завершится эта оценка и будут представлены рекомендации, процесс официальных переговоров мы не сможем инициировать. КРI, который бы я устанавливала на 2022 год, — это начало официальных переговоров. Они могут быть очень быстрые, если удастся построить политический консенсус в Еврокомиссии по этому соглашению", — отметила вице-премьер.

Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА) — это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской. АСАА — это и есть "промышленный безвиз".

Как только соглашение подпишут, производители промышленной продукции смогут получать необходимые сертификаты в Украине вместо обращения к официальному представителю Евросоюза.

Ранее Стефанишина сообщала, что политические переговоры по промышленному безвизу Украина закончит в 2022 году.

Летом 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозировал, что до конца 2021 года Украина может подписать "промышленный безвиз" с Европейским Союзом.

Отметим, согласно первому отчету экспертов миссии Европейского Союза украинская законодательная база имеет высокое соответствие с базой ЕС.