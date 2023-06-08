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Україна направила ноту Єврокомісії: справа стосується співпраці з "Росатомом"
Україна направила до Європейської комісії ноту через можливу активізацію співпраці з РФ в атомній енергетиці. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Наприкінці травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Європейська комісія дала зелене світло на подальшу участь "Росатому" в добудові угорської атомної електростанції "Пакш".
Тепер Шмигаль зауважив, що "Росатом" є частиною путінського режиму, який підтримує його терористичні дії та наражає на небезпеку ядерні об’єкти.
"Очікуємо, що попереднє рішення щодо реалізації "Росатомом" проєкту будівництва ядерних реакторів в Угорщині буде переглянуто", – висловився премʼєр, додавши, що на тлі катастрофи на Каховській ГЕС та окупації Запорізької АЕС такі кроки виглядають сюрреалістично.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також очільник українського уряду закликав до посилення санкцій проти РФ, зокрема, у сфері атомної енергетики.
Нагадаємо, що нещодавно Європейська комісія схвалила зміни до контрактів на будівництво нових реакторів на угорській АЕС "Пакш", які були укладені в 2014 році з "Росатомом". Угорщина планує розширити свою атомну електростанцію двома реакторами російського виробництва.