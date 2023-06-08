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Україна направила ноту Єврокомісії: справа стосується співпраці з "Росатомом"

Єврокомісія, прапори ЄС
Єврокомісія. Фото: europa.eu

Україна направила до Європейської комісії ноту через можливу активізацію співпраці з РФ в атомній енергетиці. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Наприкінці травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Європейська комісія дала зелене світло на подальшу участь "Росатому" в добудові угорської атомної електростанції "Пакш".

Тепер Шмигаль зауважив, що "Росатом" є частиною путінського режиму, який підтримує його терористичні дії та наражає на небезпеку ядерні об’єкти. 

"Очікуємо, що попереднє рішення щодо реалізації "Росатомом" проєкту будівництва ядерних реакторів в Угорщині буде переглянуто", – висловився премʼєр, додавши, що на тлі катастрофи на Каховській ГЕС та окупації Запорізької АЕС такі кроки виглядають сюрреалістично.

Також очільник українського уряду закликав до посилення санкцій проти РФ, зокрема, у сфері атомної енергетики.

Нагадаємо, що нещодавно Європейська комісія схвалила зміни до контрактів на будівництво нових реакторів на угорській АЕС "Пакш", які були укладені в 2014 році з "Росатомом". Угорщина планує розширити свою атомну електростанцію двома реакторами російського виробництва.

Автор:
Артем Ющенко