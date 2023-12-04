Україна закликає Венесуелу утриматися від вторгнення в Гаяну після проведеного референдуму

Міністерство закордонних справ України закликає Венесуелу утриматися від дій, що “змінять ситуацію” та "ускладнять вирішення" територіального спору щодо регіону Ессекібо, претензії на який та висуває Гаяні.

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Як нагадують у зовнішньополітичному відомстві, 1 грудня Міжнародний суд ООН ухвалив наказ про застосування тимчасових заходів у справі щодо арбітражного рішення від 3 жовтня 1899 року ("Гаяна проти Венесуели").

Цей наказ зобов'язує Венесуелу утримуватися від будь-яких дій, що змінять ситуацію у регіоні Ессекібо, а також обидві сторони – утриматись від будь-яких дій, які можуть погіршити або розширити спір, або ускладнити його вирішення.

"Україна наголошує на необхідності виконання юридично обов'язкових рішень Міжнародного суду ООН. Вирішення будь-яких спірних питань та розбіжностей повинно відбуватись лише на основі механізмів, передбачених міжнародним правом, відповідно до цілей та принципів, визначених Статутом ООН", - наголошують в МЗС.

Як заявили у відомстві, сторони спору мають дотримуватися юридично обов’язкового наказу Міжнародного суду ООН та не вдаватися до "односторонніх дій, що можуть погіршити ситуацію".

Референдум у Венесуелі

Нагадаємо, що через два дні після видання згаданого наказу, 3 грудня, у Венесуелі відбувся ініційований фактичним лідером країни Ніколасом Мадуро референдум за п'ятьма питаннями, що стосувалися історичної суперечки щодо кордону з Гаяною. Влада країни заявила про ствердну відповідь на всі питання більше 95% виборців, що взяли участь у заході.

Зокрема, питання, що були сформульовані маніпулятивно, стосувалися відхилення владою лінії, "шахрайськи введеної Паризьким арбітражним рішенням 1899 року, яке має на меті позбавити Венесуелу її" Гаяни-Ессекібо, та підтримки підтримуєте Женевської угоди 1966 року, яка, як вважає Венесуела скасувала рішення арбітражу, як єдиного правового інструменту для досягнення рішення у спорі.

Також йшлося про невизнання юрисдикції Міжнародного суду ООН щодо вирішення спору щодо Гаяни-Ессекібо, протистояння всіма законними засобами розпорядженням Гайаною морською зоною в спірному регіоні до її делімітації, а також проголошення у складі Венесуели нового штату Гаяна-Ессекібо. Запропоновані питання референдуму в Венесуелі засудив уряд Гаяни, який звернувся до Міжнародного суду ООН із проханням втрутитися.

Зазначимо при цьому, що спірна територія охоплює переважну більшість (близько трьох четвертей) території Гаяни, яка її наразі контролює. Втім, проживає на ній меншість (менше третини) населення країни, що загалом складає всього біля 800 тисяч мешканців і майже у 40 разів менше за населення Венесуели.

Територіальний спір двох держав загострився у зв'язку з відкриттям у 2015 році нафтових родовищ, що містять як мінімум 10 мільярдів барелів нафти, та надання Гаяною концерну ExxonMobil концесії на видобуток нафти на морському шельфі, кордони якого не делімітовані.